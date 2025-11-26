大武鄉9獵人獵殺台灣黑熊一審全判無罪 屏縣府回應了

屏縣府農業處表示，《野保法》修法後有首犯不罰的規定，但該規定在此件台灣黑熊獵殺案有模糊不清的問題，需向農業部釐清後，才能確認是否開罰。（圖／中國時報謝佳潾攝）

屏東霧台鄉大武部落獵殺台灣黑熊案，因涉案的9名獵人都屬「非營利自用」，符合《野生動物保育法》修法後的除罪規定，所以屏東地院26日宣判全無罪，至於行政罰法部分，屏縣府農業處表示，《野保法》修法後有首犯不罰的規定，但該規定在該案有模糊不清的問題，需向農業部釐清後，才能確認是否開罰。

屏縣府農業處指出，《野保法》修法後有首犯不罰的規定，但「首犯」的規定有點不清楚，是指獵捕行為首犯、還是獵捕某動物首犯，獵殺台灣黑熊這一案就陷入問題中，涉案的獵人坦承在獵黑熊之前，有在其他縣市獵捕其他動物，若以獵殺台灣黑熊來看，好像算是首犯，但若以獵捕行為來看，又不是。

農業處進一步表示，由於獵人是稱在他縣市獵捕，所以還要向他縣市調閱資料佐證，若獵捕保育類，可開罰2萬至10萬元，非保育類則罰2000元至1萬元，該案將在向農業部釐清「首犯」的詳細規定後，再確認是否開罰與罰多少。

3年前屏東霧台鄉大武部落發生台灣黑熊遭獵殺事件，還流出獵人與黑熊「三貼」騎機車影片，輕佻模樣引發撻伐，前年檢方依《野生動物保育法》等罪嫌起訴顏姓父子等9名獵人，當時縣長周春米還喊話法官要重判，但案經審結後，屏東地院26日宣判都無罪，但顏父依頂替罪判處拘役10天，可易科罰金1萬元。

