大民意大公投！與民進黨首度會談 民團：對任何政黨都持開放態度

人民作主志工團與民進黨就公投議題討論，會後領銜人陳天壽（左一）、趙偉程（左二）受訪。陳祖傑攝



民團「人民作主志工團」提出廢止《憲法訴訟法》修法、廢止《公職人員選舉罷免法》修法4項公投案，今（12/2）首度與民進黨會面，經過1小時會談後，領銜人趙偉程表示，感謝綠營有誠意的想要了解4個公投案的進度，不過這是公民行動，志工團不會具體提出任何請求。志工團團長陳天壽強調，任何黨派只要認同公投，志工團都採開放式態度。

民進黨已在研擬是否投入公投行列，並盼透過廢止《憲訴法》修法公投，找到現在憲政僵局的解方。民進黨今天下午與民團首次會面，就現已進行連署的四項公投案交換意見。

廣告 廣告

趙偉程表示，今天人民作主志工團來到民進黨，很感謝綠營有誠意的想要了解4個公投案的進度，甚至主動提出可以幫忙，不過他強調，這是公民行動，所以不會具體提出任何請求。

趙偉程指出，今天會議上，志工團向綠營說明整個公投連署過程中所面對的困難，還有各公投案的期限，像是針對《憲訴法》的公投案已經進行4個月，目前只剩下2個月，坦言「狀況不是那麼理想」。他反映，綠營的年輕幕僚都很認真聆聽，現在志工團的成員年紀偏大，看到年輕人投入社會運動，覺得很欣慰。

對於綠營有沒有提出實質的支援方案，志工團團長陳天壽表示，他們採開放態度，只要認同這4個公投，歡迎全國所有人都來參與。他指出，雙方還沒就進一步合作進行討論，任何黨派只要認同公投，志工團都採開放式態度。

趙偉程提到，他也向綠營幕僚反映，4個公投案中，有3個僅開放使用電子連署，所以希望現階段以推廣電子連署為優先，隨後也講到，電子連署並沒有想像中的困難，要花費用、花時間、買設備，其實事實上只需要2分鐘就可以完成4個公投案的連署，甚至有人說，有幾個戶政機關的自然人憑證都被辦光。

對於近期社群上討論公投的熱度升溫，趙偉程透露，連署書確實有快速成長，目前已超過3萬份，雖然距離門檻還有26萬，但會繼續努力。他說，要感謝年輕人自製圖卡，並在社群擴散，而且有些文宣創意、設計，確實比他們做得更直觀、更快速。

至於雙方有沒有約定下次會面時間？趙偉程說，目前還沒有。

更多太報報導

民團《憲訴法》公投無法綁大選 徐國勇：民進黨提公投將「審慎考慮」

公投已起跑！廢《憲訴法》修法電子連署超卡關 民團12/2會商綠營齊心達標

幕後／大民意大公投！綠營研議助攻《憲訴法》公投 拔栓疏通堵塞的憲政僵局