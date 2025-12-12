大氣河流侵襲 華盛頓州降200mm暴雨 10萬人撤離

美國華盛頓州遭遇暴風雨侵襲，造成嚴重積水災情。（圖／路透社）





美國華盛頓州遭遇暴風雨侵襲，造成嚴重積水災情。十萬人被迫撤離，部分地區在一天內降下高達200公釐雨量，鐵公路交通嚴重受損。目前華盛頓州已經有10萬人被下令撤離，也出動國民兵協助救災。

湍急汙黃的泥流滾滾而下，宛如凶狠的猛獸，景象相當駭人，美國華盛頓州許多地區洪水為患，在災情最嚴重的「斯卡吉特郡」，居民自拍住宅庭院變成水塘的情況，積水超過轎車引擎蓋，只能用慘字來形容。

強大降雨讓公路交通受阻，有民眾竟然拍到一群野生麋鹿穿越被洪水淹沒的足球場，只剩下頭部露出水面，美國西北部華盛頓州從10號開始遭遇強烈「大氣河流」侵襲，降下超大雨量，24小時內超過150毫米，部分地區更超過200毫米，造成華盛頓州西部重大災情，八條河流水位暴漲，其中斯卡吉特河水位，在11號凌晨達到歷史高點。

大豪雨也造成交通受阻多條公路中斷，西雅圖到溫哥華的鐵路列車也停駛，甚至連鄰近華盛頓州的加拿大地區也出現河水暴漲，數百名國民兵已經緊急出動救援，部分淹水嚴重地區，必須出動橡皮艇，將被水圍困的災民送往安全的地區進行避難。

目前已有超過10萬人被下令疏散，災區仍有1萬6000戶停電，氣象單位預測，本周末還會有一波暴風雨侵襲，恐怕將造成更多的災情。

