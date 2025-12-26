大氣河流暴風雨 加州6郡緊急狀態

冷、才符合耶誕節氛圍，但在美國加州，溫度不是太大問題，而是大氣河流帶來影響，從北到南、面臨超大豪雨風險，洪水、土石流侵襲，嚴重摧毀家園，還有三人死亡。現在全州六個郡、進入緊急狀態，其中五個州、在南加州，其中一個、洛杉磯郡，有大量汙水洩漏，海灘也變成危險地帶。

房屋幾乎掩埋在泥濘中、汽車只剩下車頂露出來

民眾 邁爾斯：「沉積物都堆積到水面了，因為後面的河道完全溢出來。」

受到大氣河流影響，從平安夜到耶誕節，加州風暴一波接一波，造成人命傷亡、根據洛杉磯時報的報導，還有近500棵樹倒塌、發生100多起交通事故。民眾 尼德姆：「我們從未經歷過像這樣的風暴，我看到房屋受損 。」

廣告 廣告

加州州長宣布、全州從北到南、包括沙斯塔郡、聖伯納地諾郡、洛杉磯郡、橘郡、河邊郡和聖地牙哥郡，進入緊急狀態幸好26號開始，雨勢將逐漸放緩，但即使是小雨，因為南加州大部分地區的土壤含水量已經飽和，風險仍然存在，當局呼籲民眾不能掉以輕心。

更多 大愛新聞 報導：

大氣河流送水氣 美國南加州狂風暴雨

關懷肺癌晚期法親 用愛守護不棄希望

