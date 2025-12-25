大氣河流送水氣 美國南加州狂風暴雨

本該溫馨的平安夜，美國洛杉磯卻迎來「最潮溼的耶誕節」。「大氣河流」將夏威夷熱帶地區的豐沛水氣帶往美國西岸，為當地帶來相當於數月雨量的降雨。

山谷與城市街道瞬間被洪水吞沒，土石流威脅家園。南加州受到大氣河流影響，當地迎來多年未見的暴雨與狂風，平安夜的假期氣氛，瞬間化為烏有。

民眾：「所以我就想可以出去拿些沙包，保護一下家裡，因為我們房子有點低 位於坡地，水可能會流進來，我們以前就遇過這種狀況，所以我只是想確保家人不被淋溼。」

廣告 廣告

暴雨襲擊先前遭受伊頓大火摧殘的社區，居民被迫撤離。為了預防土石流，當局針對380戶特別脆弱的住宅，挨家挨戶下達撤離命令。此外，數以千計民眾因電線遭風暴破壞而停電，根據統計，全州約有10萬1000戶無電可用。

民眾：「我很高興可以拿到沙包，照顧家人，也照顧父親。」

由於洪水會持續到耶誕節，當局不只呼籲民眾，除了收到撤離通知，盡量減少外出，加州州長更已對6個郡宣布進入緊急狀態，州府與國民警衛隊全面待命，持續應對這場大氣河流帶來的災害。

更多 大愛新聞 報導：

關懷肺癌晚期法親 用愛守護不棄希望

加州過渡住宅社區 耶誕關懷送上溫暖

