「大氣河流」強襲美華盛頓州！ 24hr降逾150毫米雨量 急撤10萬居民

美國華盛頓州近期遭遇嚴重暴雨成災，短短24小時內降下152.4毫米雨量，導致至少8條河流氾濫，眾多住宅一樓幾乎泡在水中。斯卡吉特河和斯諾霍米什河水位自11日開始上漲，預計12日將達到歷史最高水位。當地政府已下令近10萬人撤離，並派出直升機救援受困民眾。這場災難源自一條持續滯留的「大氣河流」，自上週末以來挾帶大量熱帶水氣，持續強襲美國西北地區。

美國華盛頓州遭遇「大氣河流」襲擊導致多處發生洪災 (圖／達志影像路透社)

華盛頓州西部地區目前面臨嚴峻的洪水威脅，河水水流湍急，許多居民被困家中。從空拍畫面可見，大量建築物的一樓已經完全淹沒在水中，宛如游泳池。一位當地居民表示，她和四隻貓被困在一小塊陸地上，必須涉險挺過齊胸深且冰冷湍急的水才能上岸。

廣告 廣告

CNN氣象主播Allison Chinchar表示，斯卡吉特河和斯諾霍米什河的洪峰預計將超過41英尺（12.49公尺），遠高於先前37英尺（11.27公尺）的紀錄。她強調，目前該區域仍在下雨，新的降雨持續加劇已經嚴重的洪水情況。

華盛頓州州長佛格森呼籲，正在接到撤離命令的近10萬人應立即聽從專家和地方官員的指示撤離，他強調這是極度危急的情況。為了救援受困民眾，當地消防部門甚至在深夜派出直升機進行吊掛救援。

這場災難性洪水是由一條持續滯留的「大氣河流」造成，該氣象系統自上週末以來挾帶大量熱帶水氣，持續強襲美國西北地區。目前西雅圖、塔科馬以及大部分西北地區都已發布洪水警報，而隨著這個系統向東移動，愛達荷州和蒙大拿州部分地區也同樣發布了洪水警報。

更多 TVBS 報導

繼強颱「樺加沙」又來！風暴「博羅依」襲菲律賓 10死13失蹤

派拉蒙搶親大戰！川普發話「沒挺Netflix」 痛批CNN：必須被出售

青森餘震13次最大規模6.4 日觀測到「地殼東移9公分」

派拉蒙搶親！攔截Netflix併購華納「豪砸3.3兆元」全額現金收購

