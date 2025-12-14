「大氣河流」影響華洲未歇！ 美多地又遇寒流

「大氣河流」侵襲美國華盛頓州，引發大規模洪災，溪水水位暴漲，多地出現緊急救援行動，更造成約10萬人緊急撤離。美國氣象單位警告，「大氣河流」尚未減弱，太平洋西北地區恐再迎強降雨，部分地區也需同時防範低溫寒流。

暴雨侵襲美國華盛頓州，引發大規模洪災，多地出現緊急救援行動。（圖／達志影像美聯社）

美國華盛頓州近日遭受暴雨引發大規模洪災，導致約10萬人被迫撤離，並發生數十起水上救援行動。其中一名男子被困在車頂上，當局緊急出動無人機為他送上救生衣，最終由直升機機組人員成功救援，幸好該男子獲救後並無大礙。這場洪水使當地溪水暴漲，甚至出現歷史最高水位，震驚當地居民。氣象專家警告，未來幾天大氣河流現象仍未趨緩，太平洋西北地區將面臨新一波強降雨。

洪水災情嚴重，當地溪水因暴雨而暴漲，部分地區出現歷史最高水位。CNN記者Veronica Miracle表示，河岸邊原本可供民眾散步的圍欄區域，現在已因河水暴漲而無法通行。一位來自明尼蘇達州的當地民眾感到非常驚訝，他表示自己來自明尼蘇達州，那裡從來不下這種雪，而他們三年前搬到華盛頓州後，雖然習慣了暴風雪和大雪，但這次的情況太不可思議且奇怪了。

美國氣象單位指出，未來幾天「大氣河流」現象尚未趨緩，太平洋西北地區仍有新一波水氣將帶來更多強降雨。美國國家氣象局波特蘭首席氣象學家Rebecca Muessle解釋，「大氣河流」顧名思義就像天上的一條河，是一股富含水蒸氣的暖空氣帶，當它上升到陸地上空時就會降水，且降雨量大、持續時間長。

除了西部地區面臨洪水威脅外，美國中西部和北部地區也可能出現危險的低溫，體感溫度將降至攝氏4度到攝氏負3度。而美國部分地區，包括紐約，不僅要嚴防雨勢，同時也需為即將到來的寒流做準備。在華盛頓州，救援行動持續進行，當局表示為被困男子送上救生衣是他們從未採取過的措施，所幸該男子獲救後並無大礙。

此次極端天氣事件提醒大家注意氣象預報，做好防災準備。在暴雨洪水期間，民眾應避免前往河岸等危險區域，並遵循當地政府的撤離建議，確保人身安全。面對氣候變化帶來的挑戰，及早預防和應對極端天氣事件變得尤為重要。

