大氣河風暴剛過去 又3場將接踵而至

下雨後路面變得濕滑，13日灣區清晨早高峰大堵車。下周又有新的風暴將至，用路人要小心行車安全。（記者龔玥／攝影）

一場大氣河風暴13日給灣區各地帶來風雨，周五下午風雨停歇之後，很快又有另三場風暴從周六起來襲，民眾應該繼續留意行車狀況。

聖荷西信使報報導，上一場侵襲灣區的風暴，給聖塔克魯茲山脈帶來最多的雨量。國家氣象局的貝林格（Dalton Behringer）表示，周五「大部分地區看起來比較乾燥，中部海岸地區可能會有一些陣雨。實際上，很多人可能會看到陽光。但周六降雨範圍會擴大，降雨的可能性也會增加。雨勢不會像之前那麼大，南部地區降雨的可能性更大，但整個地區都會有降雨。」

之後灣區將迎來再一場降雨，預計會在周日晚上到來，屆時又將是一股強降雨帶。

上一場風暴降雨量最大的地區是聖塔克魯茲山脈，氣象局稱Ben Lomond在周三和周四兩天，共錄得5.33吋的降雨量。這場風暴也襲擊了北灣地區，蘇諾瑪縣聖塔羅薩以北的部分地區降雨量超過4.5吋。

在灣區中部附近，氣象局在屋崙市中心和舊金山國際機場測得降雨量為1.5吋。利弗莫爾、康科德和聖荷西也都受到大氣河流風暴典型的雨影效應影響。

隨著大氣河流的後側再次環流至該地區，這些累積降雨量可能會增加。貝林格表示，隨後，來自南部發展起來的一個系統的水氣將使該地區升溫，並與來自西北高空的低氣壓混合。

預計這種混合將在周日晚間形成暴雨天氣。貝林格說，這場風暴來勢洶洶，但持續時間很短，下周一和周二降雨將暫時停止，但下周三和周四可能又會有另一場風暴系統過境。

「我們正處於這種潮濕天氣模式中，」他說，並補充說氣象部門尚不確定這種模式會持續多久。「我們預計它將保持活躍狀態。」

