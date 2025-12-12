大氣球遊行將登場! 沙包固定避免"OPEN將逃跑"再發生

南部中心／陳姵妡、陳凱茂 高雄報導

一年一度的大氣球遊行，在13號登場，工作人員已經在草皮上對出場的氣球，進行測試，不過氣球的防逃裝置，可說一年比一年更加嚴謹，每顆氣球都蓋上網子、加上沙包跟打釘，就怕又有氣球逃班，重現2022年OPEN將飛走的窘境。

大氣球遊行將在13號登場，有民眾先來搶拍可愛的大氣球。（圖／民視新聞）工作人員，鑽在紅網子，從配料、蔬菜到麵條，一塊一塊替阿Q桶麵充氣，一年一度的大氣球遊行，即將在周末登場，大氣球正在進行打氣跟測試，已經吸引不少民眾，提前來搶拍。民眾：「我最喜歡的應該是這一隻，因為原本就喜歡庫洛米，之前沒看過，因為之前都是在外面拍照而已，這次就是走近一點。」民眾：「新奇的，等於明天可能會很多人，先過來捕捉一下，這些大氣球的畫面，這幾年都會聽到消息，我就會過來走走看看。」即使氣球充氣後，無法正面拍攝，民眾還是直呼好可愛！今年遊行集結OPEN家族成員及酷洛米、美樂蒂、貓貓蟲咖波等，超過20組飛天大氣球遊行卡司，其中有不少隻都是首度亮相，而"防逃裝置"，也做得更嚴謹！

氣球大遊行主角OPEN將，在2022年有脫逃前科，直接飄走。（圖／民視新聞）民視記者陳姵妡：「氣球大遊行的主角OPEN將，因為在2022年有脫逃前科，所以主辦方在測試期間，是用紅色網子將他罩住，地上還加了許多沙袋，就是要放防止有氣球再度逃脫。」2022年，OPEN將一個翻滾，乘著風越飄越遠後不見蹤影，就怕遊行當天，又重現氣球逃班，主辦單位花了不少功夫，從網子、沙包到打釘，每顆氣球都五花大綁。行銷公司總經理陳功儒：「這一次不會飛不會再逃走，因為天氣比較好，不會有瞬間陣風，我們施工的方法，綁的方式就更牢固，一結束之後就會洩氣，就不會讓他有多停繫留的時間，所以請大家放心，OPEN將會很乖的。」這些可愛大氣球，怎麼可以逃班，當然要好好在原地讓民眾拍個過癮，不只氣球好拍，更邀請人氣天團告五人、啦啦隊女神李雅英等藝人演出，要陪大小朋友，歡度開心周末。

