大氣球遊行、駁二動漫祭、高流下酒祭...... 高雄今明活動爆表

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄今(13)、明(14)兩天活動爆表，包括OPEN！大氣球遊行、駁二動漫祭、高流下酒祭都相當有看頭，由於天氣晴朗，適合民眾依自己的喜好參加。

大小朋友期待的OPEN！大氣球遊行，將於今天下午2點至5點夢時代前廣場登場，共找來21組大氣球卡司；遊行結束後，首次於晚間6點半至10點舉辦演唱會活動，邀請鼓鼓呂思緯、蕭秉治、高爾宣、U:NUS、李雅英輪番登台演出，嗨翻夢時代。

一年一度的駁二動漫祭同人誌創作展，也於13、14日舉行，地點在駁二P2、P3、B3、B4、B10倉庫，黑鷹直升機將降落港邊、雲豹戰車駛入駁二倉庫群，把軍武帶進動漫祭，相當精采。

高流中心的2025下酒祭，則於今天(13日)下午3點至11點、14日下午3點至10點，於海風廣場登場，邀請5組台灣藝人×5組韓國新聲舞台演出，夜間還有DJ之夜及K-POP隨機舞蹈，今天及明天各有韓籍啦啦隊安芝儇、南珉貞的料理秀。

海洋局舉辦的「2025大海開吃 前鎮漁港 大鮪．魷．秋季」，13、14日上午11點至下午5點半，在前鎮漁港船員會館舉行，有試吃活動及眾所期待的「海鮮五寶美食晚宴」，為整個大海開吃活動畫下最鮮美句點；前鎮漁港新西岸碼頭還有馬來貘裝置限時4天快閃，適合拍照打卡。

此外，2025大寮紅豆花田季於13、14日上午1點至下午4點，在大寮捷運站1號出口廣場登場；2025路竹番茄節於13、14日上午8點半至下午4點半，在路竹體育園區舉行；2025大樹苦瓜節也於13、14日在大樹區農會姑山倉庫亮相，適合民眾前往挖掘地方特色美食。

