大氣系學生預言失準！這地發300份雞排珍奶
[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風來襲，有一名自稱是台大大氣系的學生，大膽預測台北至少會放2天颱風假，還立下豪語：「少一天就請100份雞排加波霸奶茶，若完全沒放假就各請300份」，引發網友瘋狂留言卡位，結果截至今（12）日，台北市連2天都沒停班課，該學生慘翻車，但他也霸氣宣布發送雞排和珍奶的時間、地點。
一名自稱台大大氣系學生的網友9日在粉專《黑特帝大》發文，信誓旦旦預測11月12日至14日期間，台北至少會放2天颱風假，若只放一天，他將請100份雞排與波霸奶茶；若完全沒放假，則加碼請300份雞排與珍奶，並公布發放時間11月16日中午12點，地點在台大傅鐘下方，他還霸氣宣稱：「在這邊立個文！賭上大氣系的招牌！」
隨著話題持續延燒，台大大氣系學生會也緊急在留言區澄清，指出該貼文為匿名發言，內容不代表系上立場，且以較科學的角度來說，颱風的發展有著許多不確定性，是否需放颱風假更是需多方討論後才能決定，並不適合僅以現有資訊進行過度預測，也提醒大家密切關注官方消息、做好防颱措施，才能將災害降到最低。
結果，台北市10、11日均宣布正常上班課，該學生昨半夜也霸氣再發文表示，來嚕，來嚕，雞排+珍奶來接你了呦，11月16日雞排+珍奶！！（300份）傅鐘～傅鐘～傅鐘，中午12點，發完為止，敬請期待。
