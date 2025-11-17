大氣系放鳥沒發珍奶 「大器系」拾汣茶屋今天要發100杯

▲ 圖翻攝自 拾汣茶屋 Threads

台北市 / 林彥廷 綜合報導

日前一名自稱台大大氣系學生以匿名方式，於「黑特帝大」發文預測台北市會放2天颱風假，如若沒放將發雞排、珍奶。但到了約定發放時間該名網友並未現身發放，放鳥到場民眾。對此，Toyz（劉偉健）經營手搖飲品牌「拾汣茶屋」表示「真大器系拾汣茶屋發珍奶認真程度：1000000%，11/17 15:00開始，100杯『金蜜珍珠厚奶茶』等你來喝！」。

廣告 廣告

拾汣茶屋發文表示，「假大氣系沒發珍奶小氣程度：100% 真大器系拾汣茶屋發珍奶認真程度：1000000%」沒假放又沒雞排珍奶很失望嗎？小編接到電話馬上趕來代替請大家喝飲料。

拾汣茶屋說，11/17 15:00開始，100杯「金蜜珍珠厚奶茶」等你來喝！地點在「拾汣茶屋—西湖店」，每人限領一杯，甜度冰量不可調整。

原始連結







更多華視新聞報導

Toyz入獄「請全台喝飲料」！活動直到他出獄為止 「珍重再見券」2飲品任選兌換

Toyz飲料店推「張家檸檬綠茶」爆單 引網友質疑「厭女」喊抵制

Toyz「請全台喝飲料」 入獄前最後直播大談女友篠崎泫：她很勇敢

