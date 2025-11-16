大氣系放鳥400人！台大地理系霸氣送350杯飲料 業者證實曝領取方法

有位自稱台大大氣系的網友先前颱風假預測大翻車，結果昨天兌現祭品文時間一到，卻沒有人前來發放雞排，放鳥現場排隊的400人。（翻攝臉書粉專／黑特帝大）

日前有位網友在臉書粉專「黑特帝大」匿名投稿，稱自己賭上大氣系的招牌，預測1月12至14日，台北至少放2天颱風假，最終結果大翻車。祭品文強調在昨（16）日中午兌現，現場來了400人排隊，最後卻被放鳥，消息曝光引發熱議。昨天再度有祭品文出現，強調「大氣系祭品文，地理系出！」並提到在丘森茶室北車店今（17）日中午發放350杯飲料，業者也親自留言證實此事「是真的！」

先前鳳凰颱風來襲前，有位網友11月9日在臉書粉專「黑特帝大」匿名投稿，自稱賭上大氣系的招牌，預測11月12至14日「台北至少放兩天颱風假！」原po還強調如果少一天，會請大家吃100份雞排+珍奶，「都沒放 我請各300份！」

後來台北市那幾天都宣布照常上班上課，該名網友預測大翻車，疑似同位網友再度匿名po文，提到11月16日中午12點，會在台大傅鐘發放300份雞排+珍奶，並強調「發完為止 敬請期待！」然而在消息曝光後，社群上有人嗆聲放話要在現場持槍掃射，引發議論、通報校安人員。

昨天早上6點多開始，有民眾開始陸續前往台大傅鐘排隊，不過中午12點時間一到，卻遲遲未見有人拿雞排和珍奶前來發放，大約經過20、30分鐘左右，大家意識到被放鳥後，人潮才漸漸散去。

消息曝光後引發熱議，昨天下午快3點左右，粉專「黑特帝大」再度出現匿名投稿，「地理系大氣組不守信用，作為原本都是同一家的地理系地學組（現地理環境資源學系）感到羞愧」，並允諾將在17日中午在丘森茶室北車店，提供300杯手搖飲兌換，「大氣系祭品文，地理系出！」

面對有部分網友再度質疑其真實性，手搖飲業者親自留言證實，「是真的！地理系學號b92學長已付清」「剛剛B972080xx學姊 加碼50杯」，業者也在自己的臉書粉專po文，「『台大大氣系祭品文，地理系霸氣出💪」丘森茶室350杯手搖飲，等你來兌換」，並提到今天如何排隊領號碼牌及兌換相關規則。

昨天再度有祭品文出現，業者出來證實此事，並提到350杯手搖飲如何兌換的規則。（翻攝臉書粉專／丘森茶室 Chosen Tea）

