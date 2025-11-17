大氣系爽約別系接手 地理、電機系校友代發飲料.雞排

生活中心／綜合報導

自稱是台大大氣系網友，上周發颱風假祭品文失準又爽約，引爆輿論沸騰。為了挽回校譽，台大地理系校友，今天（17日）中午在台北車站二樓免費發放350杯手搖杯飲料，下午電機系校友也在台大校門口發放400份雞排，儘管下雨，但仍吸引數百位民眾冒雨排隊，1個小時後全數發完！

工作人員：「現場來賓大家好，我們現在要發號碼牌。」上午11點半，工作人員廣播發放號碼牌，現場上百位民眾，把台北車站二樓走廊擠到水洩不通，就是為了領取免費飲料。領飲料民眾：「應該差不多9點多(到)吧，來這邊是因為，這個店家是比較確定的，所以就直接先來這邊。」領飲料民眾：「很開心，至少他(台大地理系校友)勇於負責，如果匿名都講這種話(祭品文)，說不勇於負責的話，這樣子大家就是沒有信用的感覺。」專程朝聖搶頭香，拿到飲料超級開心。但台大地理系畢業校友則發文砲轟，為地理系地學組，感到羞愧，為了挽回校譽，承諾提供300杯手搖飲兌換、學姊加碼50杯，一共350杯發完為止。更霸氣喊話大氣系祭品文、地理系出。

台大電機系代發400份免費雞排。（圖／民視新聞）飲料店品牌總監朱晏辰：「神秘人士打電話來做訂單，也真的訂了300杯飲料，然後在我們這邊，我們也接受了訂單，我們老闆也馬上就說，他已經收到訂金了，也確認這個訂單是成立的。」這邊送飲料，另一邊在台大校園，有更霸氣的電機系校友發送雞排。台大電機系校友Brian：「(花)3萬5左右吧，對我們的學校造成傷害，所以還是想出來維護一下，想這邊呼籲以後匿名發文，不要以為是我們台大這樣，我們以後都發真實名字的，發雞排文這樣。」台大學生：「謝謝學長。」下午3點在校門口發放400份免費雞排，現場排隊人潮超過100公尺，從校門口排到校園內，甚至出動多名駐衛警協助發放，不少民眾、台大學弟妹撐著雨傘，冒雨領雞排。

台大電機系代發400份免費雞排。（圖／民視新聞）台大學生：「這個年代不是只有在網路上隨便撒謊的，我們總是會有人願意去，兌現自己的承諾，我是這樣相信我們的學長，相信我們台大。」台大學生：「他說到做到，真的他就3點，他就來，沒有說再讓我們多等，還是怎麼樣，我覺得非常優秀。」學長自掏腰包，但也痛批匿名發文、校友買單的祭品文風氣，很不可取，還有飲料店業者蹭熱度，在內湖免費發放100杯珍奶，大氣系祭品文之亂，讓國人看到台灣社會的現象。

