大氣系生賭「台北至少2天颱風假」 沒放送300份雞排、珍奶

鳳凰颱風預估週三（12）日深夜登陸台灣中部，是否放颱風假也備受民眾關心。一名似乎為台大大氣系的學生預測，這次台北至少放兩天颱風假，若都沒放將會發送300份雞排和波霸奶茶，引來網友狂刷一排卡位。

一名大氣系學生預測這次台北會至少放2天颱風假。（圖／中央氣象署）

一名大氣系學生向臉書粉專《黑特帝大》投稿，表示「11/9先在這邊立個文！賭上大氣系的招牌！11/12～11/14台北至少放兩天颱風假」。該學生更說，「少一天我請100份雞排+波霸奶茶！都沒放我請各三百份！11/16 12:00 在傅鐘底下領取（如果我失準的話）。」

網友留言。（圖／翻攝自黑特帝大臉書）

貼文曝光後，許多網友狂刷一排卡位，還有人表示「你趕快去找雞排店老闆談談折扣」、「我是覺得台北不會放假...所以你可以向雞排店和飲料店洽談了」、「就說了颱風假不能問大氣系要問政治系」。連氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》也都現身留言：「ㄏ 學弟/妹 你知道為什麼我們都不回答颱風假嗎?(排+1 ^___^」。

