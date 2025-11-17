大氣系發雞排放鳥 台大地理系改350杯飲料全送完！店家大讚民眾「1事」

記者簡浩正／台北報導

台大地理系學生發文承諾提供350杯手搖飲料。北車丘森茶室今中午發送，排隊民眾依號碼牌分批拿到飲料。（圖／翻攝自丘森茶室北車店臉書）

台大近日因颱風「祭品文」掀起風波。一名自稱台大大氣系的網友先前於網路預測，鳳凰颱風侵台期間台北市將連放兩天假，甚至豪語若未放假就要發送雞排與珍奶。然而預測落空後，昨日大批民眾在台大傅鐘前苦等落空「被放鳥」，引發校內外熱議。作為原同是地理系地學組的學生而感到羞愧，發文承諾提供350杯手搖飲料，於今（17）日中午12時在丘森茶室北車店領取。350杯飲料已全部發放完畢，店家也附上圖片顯示現場滿滿排隊人潮。

廣告 廣告

不過，大氣系的「爽約」意外引出其他系所的補位行動。一名自稱台大地理系地學組學生的網友昨晚在臉書粉專「黑特帝大」發文，表示大氣組不守信用，身為同系的地學組感到羞愧，因此決定挺身而出。他宣布今（17）日中午12點在「丘森茶室北車店」發放300杯手搖飲，並豪氣喊出：「大氣系祭品文，地理系出。」

此事件開端為一名台大網友日前在臉書匿名社團「黑特帝大」發文表示，「先在這邊立個文！賭上大氣系的招牌」，並預估11月12日到14日間台北至少放2天颱風假，甚至還強調「少一天我請100份雞排加波霸奶茶」，不過若是期間1天都沒放颱風假，自己就會請各300份。

沒想到該名網友預測大翻車，疑似同一名網友再度匿名發文，提到16日中午12點於台大傅鐘發放300份雞排加珍奶，並強調「發完為止 敬請期待！」沒想到時間一到，完全沒見到有人拿雞排、珍奶發放，共有400人被放鳥。

台大大氣系學會發聲切割，表示無法確定發文者是否為本系學生，請外界切勿過度將此一文章與本系做連結。

不過，大氣系的「爽約」意外引出其他系所的補位行動。「黑特帝大」臉書16日再度出現匿名祭品文，「地理系大氣組不守信用，作為原本都是同一家的地理系地學組（現地理環境資源學系）感到羞愧」，將在今日中午丘森茶室北車店提供300杯手搖飲兌換，「大氣系祭品文，地理系出！」

該飲料店也證實有此訂單，並發文說明又有學姊加碼50杯，今日共350杯飲料、以及如何領取。今日中午過後則補上現場圖片，並說：「感謝大家有秩序的排隊等候」。

更多三立新聞網報導

「血腫權威」陳耀昌病逝台大醫院！院方回應了 醫曝「最後相處時光」

一變再變？他曝改「11/31」台大發千份雞排 網怒：又再騙

麥當勞奶昔回來了！韓國同款「超療癒小物」11/19開賣

嬰幼兒最常見疾病！孩子換尿布若出現「咔嗒」怪聲 醫示警：恐終生跛行

