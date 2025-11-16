大氣系發雞排爽約數百人遭放鴿子 台大急發聲明：辦活動須先申請

台大傅鐘前湧現排隊人潮，民眾苦等「大氣系雞排」卻不見原PO現身。（圖／截圖自中時新聞網直播）

日前一名自稱台大大氣系學生在網路上預測，鳳凰颱風襲台台北市至少放2天颱風假，若預言失準將於今天中午發放雞排跟珍奶，結果今天不少人前往台大排隊卻撲空。台大稍早發布聲明指出，相關貼文是透過匿名平台發布，台大無從確認發文者身分，呼籲全體師生與社會各界應理性明辨網路訊息，避免因匿名發言或網路謠言造成不必要的誤解、風險與社會成本。另外，若要在台大校園舉辦活動，請依規定向主管單位提出申請。

一名自稱台大大氣系的學生11月9日在臉書粉專「黑特帝大」發文，賭上台大大氣系招牌，預測11月12至14日台北至少會有2天停班課，若少一天就請請100份雞排與珍奶」，若完全沒有放假就各請300份，結果預測失準，該名自稱台大學生發文稱願賭服輸，但因實在沒錢，珍奶改為100杯，雞排仍維持300片。

廣告 廣告

原定今天中午要在台大發放雞排跟珍奶，吸引大批民眾一早前往排隊，結果時間一到，該名自稱台大學生並未現身，讓大排長龍的民眾感到失望。

台大稍早發布聲明指出，相關貼文是透過匿名平台發布，台大無從確認發文者身分，遑論是否為台大學生，發文者應審慎考量資訊正確性與可能影響，自負法律責任。台大呼籲媒體與大眾，在報導與轉載時，應認清網路謠言匿名與假訊息充斥的特質，避免將匿名貼文直接等同於臺大師生或特定學系，以免誤導社會。

一名自稱台大大氣系學生因預測鳳凰颱風台北市會兩架兩天失準，原定今天中午要發放雞排卻爽約。（圖／報系資料照）

台大表示，校園空間主要用途在於教學與研究，任何可能吸引大量校內外人潮聚集的活動，均應事前依規定向相關單位申請與審核，妥善評估對校園安全、秩序等影響。此事件未依正式程序申請，卻引發大量人士聚集校內，不符合台大對公共空間合理使用與維護秩序的原則。台大不鼓勵、亦不支持此類未經核准的活動，必要時將依相關規定予以勸導或制止。

台大表示，校園空間主要用途在於教學與研究，任何可能吸引大量校內外人潮聚集的活動，均應事前依規定向相關單位申請與審核，妥善評估對校園安全、秩序等影響。此事件未依正式程序申請，卻引發大量人士聚集校內，不符合台大對公共空間合理使用與維護秩序的原則。台大不鼓勵、亦不支持此類未經核准的活動，必要時將依相關規定予以勸導或制止。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

生日驚喜竟是鹽酥雞？男友曾諾精心安排 理由讓她傻爆眼：妳跟親友慶過了

從負債到封王！Andy奪走鐘獎淚訴十年路 粉絲見一幕感動喊：他終於有錢了

館長認手機藏私片！他直播自清爆哭「我是受害者」 反控前員工設局勒索：他們就是為了錢