大氣系網友人呢？「賭輸發雞排」民眾苦等遭放鳥 網酸：改名小氣系

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

日前鳳凰颱風侵台，各縣市陸續宣布停班停課，一名自稱是台大大氣系學生的網友，9日在臉書發文表示「先在這邊立個文！賭上大氣系的招牌」，預測台北市將於11月12日至14日放颱風假，若預言沒實現會在16日中午12點，在台大傅鐘前，發放限量300份雞排跟100份珍奶，沒想到今（16）日數百人到場等待，卻遭放鴿子，失望表示「要改名小氣系了」。

一名自稱是台大大氣系學生的網友9日在臉書發文，沒放颱風假要請雞排和珍奶，但今（16日）卻失約。（圖／台北旅遊網）

當時貼文曝光後，引發網友熱烈討論，甚至有人揚言發雞排當天要「帶槍掃射」領雞排的人，因此被警方依恐嚇公眾罪嫌函送法辦。

而今日一早6點多，台大校園內就陸續出現民眾排隊等候，甚至有人從南部上來，數百人聚集在台大傅鐘前等待領取雞排和珍奶，只是網路上出現許多匿名PO文，有人指發雞排的時間和地點有異動，甚至要改發另類平民美食東山鴨頭，讓排隊民眾紛紛懷疑該網友到底會不會食言？不過等到中午12點10分，仍不見人影，也沒聞到雞排香味，民眾才意識到慘遭放鴿子，只好無奈離去。

大批網友也紛紛表示「好失望…」、「真的要改名小氣系了」。

