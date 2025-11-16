大氣系雞排放鳥400人！台大地理系霸氣送350杯手搖飲 今限時領取方法曝

生活中心／施郁韻報導

一名台大網友祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。（圖／翻攝自黑特帝大）

日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放，就各請300份，不過11、12日雙北宣布正常上班上課，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。如今有學生發文強調「大氣系祭品文，地理系出！」並加碼至350杯手搖飲，引起熱議。

一名台大網友日前在臉書匿名社團「黑特帝大」發文表示，「先在這邊立個文！賭上大氣系的招牌」，並預估11月12日到14日間台北至少放2天颱風假，甚至還強調「少一天我請100份雞排加波霸奶茶」，不過若是期間1天都沒放颱風假，自己就會請各300份。

台大大氣系學會發聲切割，表示無法確定發文者是否為本系學生，請外界切勿過度將此一文章與本系做連結。

該名台大網友預測大翻車，疑似同一名網友再度匿名發文，提到16日中午12點於台大傅鐘發放300份雞排加珍奶，並強調「發完為止 敬請期待！」沒想到時間一到，完全沒見到有人拿雞排、珍奶發放，共有400人被放鳥。

今日中午丘森茶室北車店提供350杯手搖飲兌換，「大氣系祭品文，地理系出！」。（圖／翻攝自黑特帝大、丘森茶室臉書）

「黑特帝大」臉書16日再度出現匿名祭品文，「地理系大氣組不守信用，作為原本都是同一家的地理系地學組（現地理環境資源學系）感到羞愧」，將在今日中午丘森茶室北車店提供手搖飲兌換，「大氣系祭品文，地理系出！」

350杯手搖飲採先到先得方式發放。（圖／翻攝自丘森茶室 Chosen Tea臉書）

手搖飲業者丘森茶室也留言證實，「是真的！地理系學號b92學長已付清」「剛剛B972080xx學姊，加碼50杯」，並在臉書粉專發文，「台大大氣系祭品文，地理系霸氣出」，共350杯手搖飲，採先到先得方式發放。

