"大氣系"祭品文爽約! 地理系校友霸氣送300杯飲料

生活中心／陳堯棋 嚴文謙 黃康華 SNG 台北報導

日前有自稱是台大大氣系的網友，發雞排、珍奶祭品文卻爽約，讓不少民眾氣炸了。為了挽回校譽，今天（17）地理系畢業校友，加碼在台北車站二樓的連鎖飲料店，發放300杯飲料，店家一開門就湧入排隊人潮。還有電機系校友霸氣買四百份雞排，今天下午在台大地標傅鐘發放．

飲料店才剛開門營業，店員匆匆忙忙地備料、把飲料杯疊成山，因為外面已經坐一排消費者，通通都是來領免費飲料。民視記者陳堯棋：「日前有自稱台大大氣系的網友，用300份雞排跟100杯珍奶，當作颱風假祭品文結果卻爽約，現在有學長姊看不下去，自發性發飲料，要來挽回校譽。」領飲料民眾：「應該差不多9點多吧，我會來這邊是因為，這個店家是比較確定的，所以就直接先來這邊。」

台大大氣系祭品文爽約挨轟！ 地理系校友霸氣接手送300杯飲料

網友假冒台大大氣系學生發祭品文爽約。（圖／民視新聞）

民眾特地早起來朝聖，地理系畢業校友鑿發文砲轟，強調作為同一家的地理系地學組，感到羞愧，承諾週一中午12點提供300杯手搖飲兌換、學姊更加碼50杯，霸氣喊話大氣系祭品文、地理系出。眼看輿論延燒，有台大校友說周一下午三點，台大傅鐘，發放四百份雞排，又有疑似當事人發文，表示週五12點半在在公館捷運站2號出口外發放，但前一天排隊撲空的民眾，已經不會再相信！

領飲料民眾：「我覺得那是假新聞，這是匿名版啊，誰都可以發啊。」狠酸匿名版詐騙多，店家證實發放才有可信度，沒想到一次颱風假祭品文，引發的軒然大波，恐怕還沒停歇！





