「大氣系」雞排來了！台大電機學長幫擦屁股 400份雞排雨中送光

11/17中午在台北車站發手搖飲，下午在台大發雞排，都是因為一則颱風假留言。資料照片、翻攝臉書



鳳凰颱風登陸台灣20分鐘，但一定沒想到竟掀起一場雞排之亂。一名自稱「賭上台大大氣系招牌」的匿名網友，預測鳳凰颱風假失準，本來16日稱要在台大校園內傅鐘發放，但上百人撲空。之後，有台大電機系校友看不下去，發文稱今天（11／17）下午要在傅鐘發放400份雞排，今天這名台大校友依約現身發雞排，400人在雨中拿到雞排開心狂嗑。

台大校方昨天也表示，因為該平台為匿名，所以相關貼文無從確認發文者身分。至於這一名自稱電機系學長的文章，也有網友懷疑是「釣魚文」或「反串文」。

廣告 廣告

不過，這位網友昨天在Threads上也貼出自己的台大電機學生證，霸氣表示「看不下去了，身為台大校友必須捍衛我們母校的尊嚴，明天下午三點，台大傅鐘，發放四百份雞排！學弟妹，這雞排錢學長先幫你墊了，告訴你，台大尊嚴遠遠不只這四百份雞排！」

今天下午3點一到，台大電機校友果然帶著雞排來到傅鐘，不少民眾及學生冒雨排隊領取，很多都分享留言，「真的領到了，沒有騙人！」、「居然還有人在收拾這種祭品文爛攤」、「感謝電機系校友」、「下雨翹課也要排隊，也算感動到請客的人了」、「電機還要幫大氣擦屁股，果然電機前途無量」。

媒體報導訪問這名台大電機校友，他說因為看到有些酸民嗆台大忍不下去，雖然當初那篇匿名貼文不見得真的是大氣系的學生發的，但他還是決定站出來維護校譽，而且平常也沒什麼機會請學弟妹吃雞排，這是不錯的機會。他還透露，這次花費共花了約3.5萬元。

更多太報報導

Nana「42億元豪宅」遭搶匪持刀闖入 母女激烈搏鬥受傷送醫

護理女神大馬殞命…黃明志「攜毒」在房內 雪碧發聲「私人關係」全說了

尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人