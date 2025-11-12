大水如猛獸入侵 蘇澳一片狼藉
鳳凰颱風與東北季風產生共伴效應，強勁雨勢猛襲宜蘭，蘇澳鎮短短數小時降雨突破600毫米，街道瞬間變成河流，一夜之間家園盡毀，雨勢一波接一波下，居民心驚膽跳徹夜難眠，災民形容家裡被水淹沒的幾個小時「像世界末日」，看著泡在水裡的家具、電器，內心充滿無奈。
住在蘇澳鎮低窪地區的70歲郭太太回想起前晚慘況，聲音不斷顫抖，「真的沒遇過這樣的大水。」她和先生剛煮好晚餐，飯菜還冒著熱氣，才拿起筷子，水流像猛獸般湧入屋裡，不到半小時1樓全被吞沒。天亮後水勢終於退去，滿屋泥濘，昨晚來不及吃的飯菜飄散在地上，家具、電器全報銷。
43歲魏小姐住在蘇澳已16年，她眼眶泛紅說，梅姬颱風重創蘇澳，當時剛結婚，1樓新裝潢、家電、家具全泡湯，前天家裡又被淹，苦訴「只想有個不再被水淹的家。」
大水退去後，蘇澳鬧區一片狼藉，街邊車子七橫八豎、雜物堆滿馬路，空氣中瀰漫著泥水與柴油味，有民眾發現拋錨停在路中間的汽車，被國軍出動的AAV7兩棲突擊車壓毀。
蘇澳煙波飯店地下停車場也慘遭水淹沒，住客來不及移車，約30車輛泡在水裡。有車主大歎，前晚想下樓移車卻被勸阻，「眼睜睜看著愛車滅頂，只能乾著急。」飯店一早忙著抽水清理，表示會負起責任。
此外，宜蘭五結鄉1名護理師為照顧住院病人冒雨涉水上班，父親推著竹筏護送她騎機車渡過淹水區，只見父親全身溼透、臉上滿是焦急，被人拍下影片曝光後，不少網友直呼「暖哭了」，讚嘆那是風雨中最溫暖的畫面。
據中央災害應變中心統計，截至12日晚間9時鳳凰颱風造成88人受傷，累計121處積淹水，已退水111處，宜蘭縣五結鄉、冬山鄉、壯圍鄉及花蓮縣馬太鞍明利村等10處尚未退水。
