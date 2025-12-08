大水後泥濘覆蓋醫療設備 印尼傳染病例增

亞洲洪災受創最嚴重的國家當屬印尼 災區基礎建設 尤其是道路橋樑毀損嚴重 物資難以進入 現在已經出現傳染病蔓延 醫院卻完全失去功能的窘境 重災區亞齊的塔米昂 只有一間醫院 洪水來襲時 護理師想搶救重症加護病房的新生兒 卻還是來不及把他們全部救出來 擔架在泥濘中顯得格外淒涼 無助 大批工人開始清洗被泥漿覆蓋的藥瓶 大家都希望醫院的功能趕緊重建 這起洪災在印尼....熱帶氣旋在印尼蘇門答臘引發洪災和山崩，釀950死，274人失蹤。災區居民通報腹瀉、發燒及肌肉痠痛等傳染病症狀的案例暴增，當局表示，重建與復原所需資金預估至少達51.82兆印尼盾（約新台幣1156億元），其中亞齊省所需經費最多，達到25.41兆印尼盾。但相關損失仍在評估中，實際金額可能再增加。

洪水淹沒了建築與醫療設備，病房內泥濘覆蓋藥品與儀器。這裡是印尼亞齊塔米昂唯一一間醫院，醫護人員表示，藥品缺貨導致醫院運作幾乎停頓。雖然他們設法搶救嬰兒加護病房的呼吸器，但沒有成功，1名嬰兒因此夭折。護理人員 努爾哈亞蒂：「大家都知道我是護理師，什麼都不能做使我感到沮喪，我只能提供手邊僅有的藥品，這是很嚴重的災難 一切都毀了。」

印尼蘇門答臘島近期遭遇致命洪水與土石流，亞齊、北蘇門答臘及西蘇門答臘地區的居民，不僅失去家園，也面臨嚴重的醫療與生活物資短缺。當地醫師 帕拉米塔：「我們在這個醫療站能提供的治療，包括監測血壓 血氧濃度和心跳，如果患者需要維生素，我們也可以提供，此外 如果有人有任何傷口，例如擦傷或裂傷，我們可以進行簡單縫合。」

洪水過後，包括腹瀉、發燒及肌肉酸痛等各類疾病加劇，但在臨時庇護所，醫療站僅能提供基本診療，重症患者缺乏外部醫療資源。救災人員 馬爾迪卡：「根據我們收到的資訊，志工正試圖透過空運或徒步的方式，將物資運送到仍無法到達的地區。」

災區道路尚未完全恢復，許多地區仍缺水缺電，醫療與物資運送受阻。衛生部表示，三省共有31家醫院及156個小型衛生中心受影響。總統普拉博沃下令修復橋梁與水壩，加快救援。

