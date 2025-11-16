大水淹平房 獨居嬤終於能安心睡了
宜蘭蘇澳水災過了好多天，還是有好多民眾的家、沒有恢復，因為很多是獨居長輩，光靠自己根本沒辦法。這個周末、志工就接獲里長通報，前往一位高齡80歲賴姓獨居阿媽的家，一樓平房、被水淹了大半，家具都壞掉，這幾天只能睡在沙發上，志工趕忙去協助，清掃之外、還送來新的床墊。
無助坐在路旁，眼前的家、因為大雨全變了樣。獨居賴姓阿媽，四天沒好好睡覺。獨居阿媽 賴女士：「睡在椅子啊，椅子(椅背)那麼高，這樣靠著 也沒有睡覺。」
慈濟接獲里長通報，志工早上清完三戶，中午馬上來報到。「再溼 再溼一點。」
慈濟志工 李麗敏：「地上那個好像都是用貼的，牆壁也是用貼的，所以我們不敢像其他的地方，可能用高壓清洗機，我們就是用抹布拖的方式。」
清掃過程、每一步都小心翼翼，要幫阿媽守住這個家的回憶，過程中也才發現，好幾袋衣物都被浸溼，裡面不少連標籤都沒拆
慈濟志工 李麗敏：「很多東西其實都還有水，所以我們就是先把它拿出來，然後我們才可以好好先把，至少房間是乾淨的。」
「衣櫃都幫你擦乾了，(比較乾了)，沒在用的 也都幫你擦乾，。」
三個小時過去，終於洗去屋內泥巴和溼氣，更重要的是、新床來了。獨居阿媽 賴女士：「真歡喜。」
久違地坐在床上，阿媽臉上笑容不多，卻露出如釋重負的表情。獨居阿媽 賴女士：「睡覺這裡(腰)就比較舒服，這裡(腰)也痛 腳也痛，沒有辦法。」
15年來歷經兩次大水，如今終於把家的溫暖找回來，可以好好睡一覺了。
