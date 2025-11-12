大水淹沒蘇澳一層樓高 網憶「15年前梅姬」夢魘......38死、96傷、3千人撤離慘況

氣象粉專小編位於蘇澳的住處也淹水。。圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」FB

宜蘭昨（11日）受鳳凰颱風和東北季風共伴效應影響，降下致災暴雨，導致多地傳出淹水災情，蘇澳尤為嚴重，大水不只淹沒道路，讓停在路邊的汽、機車陷入拋錨、淹進一樓住家，甚至還積水深達一層樓高！軍方也緊急出動兩棲突擊車救援。種種的災害也讓居民聯想起2010年10月的「梅姬颱風」，彷彿那造成38死96傷的惡夢重現。

根據媒體報導，氣象局統計從10日至今（12日）上午7點20分的數據，宜蘭境內累積雨量最高依序為南澳鄉1061.5毫米、冬山鄉950毫米，以及蘇澳鎮774.5毫米。龐大的雨勢為當地帶來災情，南方澳南興里有土石流衝入道路、民宅；蘇澳多處民宅、商家泡水，中山路一帶積水甚至深達一層樓高。軍方為此也出動了兩棲突擊車及橡皮艇協助居民疏散，還救出一名行動不便的老婦人。

種種颱風災害的景象，讓許多當地人聯想到2010年的「梅姬颱風」，雖然沒有如鳳凰颱風切入台灣，但其特殊的路徑，加上東北季風共伴效應以及滿潮，強烈的雨勢落在宜蘭、新北等縣市。根據媒體報導，當年蘇澳市區積水不退，就連警分局也是受災戶，靠著軍方支援脫困，此外，當時台九線蘇花段多處坍方，一輛載著旅行團的遊覽車被落石擊中墜崖，導致26人喪命。

梅姬颱風造成的土石坍方，落石擊中滿載遊客的遊覽車，釀26人喪生。圖／擷取自「公共電視-我們的島」YT

而國家災害防救科技中心資料顯示，梅姬颱風影響台灣期間，最大累積雨量1167mm發生在宜蘭縣蘇澳雨量測站，其觀測到連續4小時雨量超過100mm/h，最大更高達181.5mm/h。梅姬颱風造成38人死亡，96人受傷，3,453人進行緊急撤離，農林漁牧損失初估約1億3,590萬元。

如今蘇澳居民再度看到家鄉淹沒在大水裡，不禁嘆道歷史重演，表示「15年前也是羅東、蘇澳的夢魘」、「15年前那次剛好還遇到滿潮，路上還有一堆家具在漂，超慘」、「沒想到時隔15年又淹了」、「學生時期的夢靨，到現在歷歷在目」。



