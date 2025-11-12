大水漫灌！花蓮「這村莊」今晨洪水來襲 駭人畫面曝光了

即時中心／林耿郁報導

鳳凰颱風持續逼近，受東北季風共伴效應影響，東部降下驚人雨勢；花蓮縣萬榮鄉明利村，今（12）晨遭到滾滾泥流灌入村莊；另一方面，昨（11）晚遭到淹沒的宜蘭蘇澳鎮，今晨水已退去，居民開始清理家園。

洪水來襲！受鳳凰颱風影響，多災多難的花蓮地區，又再度傳出災情；萬榮鄉明利村，今晨龐大的水流挾帶泥沙沖入村莊內部，建築物都淹沒在洪流當中；且更糟的是，水還有繼續變大的趨勢。

另一方面，昨晚遭暴雨淹沒的蘇澳，今晨水已經退去；有民眾表示，水勢來得又急又猛，一樓「非常快」就完全泡在水中，東西「全部報廢」，比過去的梅姬颱風更加嚴重；懷疑是排水系統出現問題，才會發生這種狀況。

民宅一樓全毀，來不及搶救。（圖／民視新聞）

居民表示，昨天傍晚5點多開始淹水，到了晚間10點多，水位達到最高，整個一樓完全遭到淹沒；直到凌晨12點多，水才慢慢退去。如今雨勢已停，民眾開始打掃家園，希望不要再發生類似情況。

居民正在搬出泡水損壞的櫃子。（圖／民視新聞）

