【記者柯安聰台北報導】大江基因（6879）首度推出創新方案「GLP-1適性基因檢測」及「CRO功能性評估服務」。透過精準基因分析與細胞科學驗證，大江基因協助醫療與生技產業快速導入精準評估與產品開發科學驗證流程，並持續深化「幹細胞相關技術研究及人源外泌體材料研發」，實現從基因檢測到細胞研究與技術開發的完整技術整合布局。



大江基因參加明基佳世達集團在2025台灣醫療科技展的展區，於12月4日至12月7日，地點位於台北南港展覽館1館4樓，攤位編號M120。此次攜手佳世達集團旗下醫療夥伴，共同展示智慧醫療、再生醫學與精準檢測等技術內容，合力打造智慧醫療新未來。



大江基因從基因分析、細胞研究到材料開發，展現一條龍的技術串接能力：「GLP-1適性基因檢測」，從基因型判斷與代謝相關的基因差異資訊，可協助醫療團隊更全面掌握個體在腸泌素（GLP-1）相關基因型特徵，作為個人化代謝管理的參考依據，讓健康管理更具科學化規劃基礎。







圖：大江基因首度推出兩大創新方案「GLP-1適性基因檢測」及「CRO功能性評估服務」，圖為大江基因研究團隊



「CRO功能性評估服務」，開發出420個細胞驗證模型，使用人源細胞建立保健及保養產品的細胞層級研究資料，以科學研究數據支持產品研發，幫助保健品與醫美品牌建立研發佐證資料，促進研發與商品化流程與市場導入。



「幹細胞相關技術研究及人源外泌體開發」，專精於脂肪間質幹細胞（ADSC）於退化性關節議題中的研究與應用可能性，拓展更多醫療機構合作夥伴，提供患者更多再生醫學技術交流與合作模式。



此外，大江基因同時投入人源外泌體的研究開發，經審查通過國際INCI(International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, INCI)新原料認證，認證號40181 (Human Umbilical Wharton's Jelly Mesenchymal Stem Cell Extracellular Vesicles)。



隨著「再生雙法」細則推動，幹細胞相關技術的研究與產業發展將持續推進。大江基因將持續深化在細胞與基因領域的技術整合，結合明基佳世達集團的智慧醫療資源，推動再生醫學研究發展與技術交流，並打造台灣再生醫療的國際品牌形象。（自立電子報2025/12/1）