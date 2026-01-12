大江推動員工持股信託 法人看好全年獲利成長

【記者柯安聰台北報導】大江生醫（8436）於1月9日於寒舍艾美酒店，由1111人力銀行舉辦的「2025幸福企業」頒獎典禮中，再度蟬聯「生技醫療類」金獎，並同步獲得「婚育表彰」肯定。公司亦於日前宣布，自2026年1月1日起正式推動員工持股信託制度，讓員工每月提撥薪資（自提金），加上公司相對提撥的獎勵金（公提金），透過信託銀行定期定額買入自家股票，達成長期儲蓄、累積退休金及股東身分，強化員工向心力與留任意願的機制。



在產業競爭加劇、專業人才需求持續升溫的背景下，市場普遍關注企業如何以制度性工具留任關鍵人力。大江生醫此次推動員工持股信託，屬於中長期導向的人才治理措施，有助於將經營成果內化為組織動能，提升整體向心力，也反映公司在人力資本配置與治理結構上的前瞻布局。



從營運面觀察，大江生醫於2025年完成全球市場結構調整後，營運動能逐步回溫，獲利能力亦呈現明顯改善。第2季每股盈餘達2.16元，第3季每股盈餘進一步提升至2.50元，季增約15%，年增幅度逾7成，顯示營運效率提升及產品組合優化已逐步反映於財務表現。



營收方面，2025年12月合併營收達7.59億元，創近28個月新高；累計前3季每股盈餘已達5.89元。法人評估，在營運動能延續下，全年獲利表現可望優於2024年的7.60元水準，全年成績具備成長空間。



市場人士指出，隨著全球健康管理需求升溫，高階機能型產品出貨比重提高，公司營收結構正逐步轉向毛利率較佳的產品線，有助於支撐整體獲利表現。12月營收公告後，已吸引外資、投信及自營商3大法人同步買超，股價一舉站上120元整數關卡，1月9日收盤上漲1.22%，報123.50元。法人普遍認為，隨著產品結構調整告一段落、海外市場滲透率持續提升，大江生醫整體營運體質已有所改善，多數法人對其2025年全年獲利表現抱持正向看法，並預期2026年成長動能可望延續。



在財務基礎逐步穩健下，公司同步推動制度型福利與長期人力投資，亦被視為營運策略成熟度提升的具體展現。透過制度化的利潤共享與留才機制，有助於深化員工對企業長期發展的認同，並進一步強化整體營運韌性。



目前大江生醫產品與服務已行銷全球68個國家，涵蓋保健食品、機能性原料及相關應用領域。隨著跨國營運規模擴大，市場行銷、研發、法規與供應鏈管理等專業能力的重要性持續提升，公司亦持續聚焦核心營運能力與研發能量整合，以支撐全球市場拓展與產品升級。



大江生醫再度蟬聯幸福企業金獎，並獲得婚育表彰，反映公司長期在員工照顧、制度設計與組織文化上的投入。法人指出，企業能在營運動能回升之際，同步深化人力資本與治理制度，顯示其經營思維已由短期績效導向，逐步轉向長期永續發展。



整體而言，在營運動能回升、法人看好全年獲利成長，以及制度型利潤共享與人才治理逐步到位的帶動下，大江生醫於全球保健食品CDMO代工市場的競爭力可望持續強化。（自立電子報2026/1/12）