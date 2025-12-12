大江生醫舉辦職棒之夜音樂會 緊密佈局運動營養領域

（大江生醫提供）

還記得中華隊在世界棒球賽場逆襲奪冠的榮耀時刻嗎？大江生醫以此故事為靈感，12日晚間舉辦「冠軍之路職棒之夜」音樂會，並同時宣布了無限包場觀看勵志棒球電影《冠軍之路》的福利。這部電影記錄了中華隊從不被看好到站上世界巔峰的熱血征程，深刻展現逆境拼搏、團隊信任的冠軍精神。

此次活動將企業45年來從中山北路起步、突破“台灣製造”標簽、直至走向國際的奮鬥歷程，與棒球故事深度共鳴，化為一場激勵人心的品牌敘事盛宴。 本次活動以「冠軍之路」為主軸，串聯中華隊的逆襲精神與大江生醫的品牌故事。音樂會邀請潘威倫、池恩齊、吳俊偉等職棒球星，以及超人氣啦啦隊與實力樂團，打造沉浸式體驗。

不僅如此，公司更將於啟動「無限包場電影計畫」，開放員工、眷屬、客戶及供應商夥伴無限次觀賞《冠軍之路》電影，將這份關於勇氣、團隊與永不放棄的價值觀，從活動現場延伸至大銀幕，持續深化企業與持續深化企業與所有參與者之間的情感連結與價值共識。 此次以棒球為主題的活動，緊密銜接了大江生醫在運動營養領域的戰略佈局。繼今年成立「大江生醫運動營養研究中心」後，公司透過「冠軍之路」音樂會，進一步將運動科學的專業理念轉化為沉浸式文化體驗，實現「科研創新」與「文化感知」的雙向融合。

與此同時，公司近日與一家年營收超千億日元（數百億新台幣）的日本大型藥妝集團簽署合作備忘錄。此舉不僅標誌著大江生醫的研發實力與產品品質獲得頂尖國際通路的高度認可，更為公司創新產品線的全球化佈局開拓關鍵通路。

展望未來，大江生醫期盼與志同道合者並肩，共創世界級征程。公司深信冠軍之路需依靠全員投入，因此持續打造能激發潛力、重視共好的工作環境，並誠摯邀請懷抱相同信念的專業人才加入。

人才不僅能參與具前瞻性的科研專案與國際合作，更能融入一個重視文化、賦能共創的團隊，共同以紮實的研發實力和國際化格局，朝世界級營養科技企業的目標穩步邁進。

市場預期，大江未來的成長動能將來自三大方向：與日本大型藥妝巨頭的合作深化，有望帶動高單價精品導入；東南亞市場消費升級效益的延續；以及AI智慧製造對毛利率的長期優化。

在營運佈局、品牌形象與企業文化三路並發的驅動下，大江生醫正站上46週年的全新起點在全球化賽場上展現更成熟的競爭格局，在國際舞台寫下屬於臺灣企業的冠軍新篇。