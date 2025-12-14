大江美國子公司由租轉買

大江生醫（8436）董事會通過美國子公司TCI Biotech USA LLC由租轉買，購置美國猶他州現有營運廠房，投資金額約2622.5萬美元（約新台幣8.18億元）。大江表示，此為全球製造布局重要里程碑，將有助於深化北美市場經營，提升供應鏈穩定度，為營運奠定基礎。

大江生醫表示，此廠房位於美國猶他州（Utah），當地為全美保健食品品牌商高度聚集的重要產業聚落，也為目前大江集團美國製造的核心據點，鄰近北美前幾大直銷品牌客戶群。現階段此廠房已整合生產、品質控管、倉儲與物流等功能，可有效支援大型通路出貨，縮短美國在地客戶交期需求。

廣告 廣告

大江生醫指出，從客戶角度來看，美國製造有助於品牌商強化「Made in USA」形象，提升消費者信任度，並降低跨境供應鏈不確定性。對於高度重視交期穩定、法規合規與品牌聲譽的北美直銷與通路型客戶而言，在地生產不僅可加速新品上市時程，也能提升市場反應速度與庫存管理彈性。

另外，此次廠房由租轉買，除可有效降低未來租金上漲的不確定性，確保美國在地製造產能的長期穩定性之外，購入後的不動產將依相關會計公報認列為不動產、廠房及設備，並依其可使用年限進行後續折舊處理，有助於成本結構與資產配置更貼近實際營運狀況，提升整體財務結構穩定性與可預期性。

營運策略上，大江生醫表示，美國製造據點將與台灣及其他海外據點形成互補，有助於縮短北美客戶交期、降低物流與關稅成本，逐步改善毛利結構。隨著產能利用率提升與產品線持續導入，美國廠房預期將成為集團中長期營收與現金流的重要支撐。