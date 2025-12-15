大江購物中心「一星衣益讓愛傳遞」義賣募103萬 全數捐助弱勢照護

大江購物一星衣益讓愛傳遞義賣，所得103萬全數捐贈桃園教養院照顧院生。圖：大江購物中心提供

桃園市「一星衣益讓愛傳遞」義賣關懷桃園弱勢團體，中壢區大江購物中心舉辦這項義賣邁向第9年，自12月10日起連續三天號召店櫃一起義賣做公益，店方今天統計至昨晚義賣結束，今年義賣總金額103萬元，全數捐助桃園療養院，照顧身心障礙院生，店方表示，義賣9年累計捐贈862萬元，幫助桃園在地超過10個教養院等弱勢社福機構關懷院生。

大江購物一星衣益讓愛傳遞義賣，所得103萬全數捐贈桃園教養院照顧院生。圖：大江購物中心提供

這項「一星衣益讓愛傳遞」義賣做公益行動，大江購物中心自2017年起，在每年聖誕節前夕舉辦，在賣場號召館內品牌店櫃一起義賣做公益三天，拋磚引玉鼓勵民眾參與做公益，許多民眾響應義賣消費表達善舉，店方表示，今年讓愛傳遞三天義賣所得總共103萬9638元，全數捐助桃園教養院，協助改善該院心智障礙院生的生活照顧，表達社會關懷和溫暖。

大江購物中心表示，這項一星衣益義賣捐助弱勢社福團體行動，持續9年來累計義賣金額862萬元，捐助桃園在地弱勢社福機構已超過10個機構團體，趁年終寒冬季節，關懷在地弱勢機構團體，店方這項義賣關懷弱勢社福機構行動將會持續辦下去，也希望喚起民眾消費者未來一起響應發揮善心傳遞愛。

