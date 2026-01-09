大河劇新C位誕生！《豐臣兄弟》仲野太賀被封「神選角」
〔記者鍾志均／綜合報導〕年度日劇話題王正式誕生！大河劇《豐臣兄弟！》開播後口碑瞬間炸裂，不只因為戰國背景夠熱血，更因為這部戲把「兄弟情」拍到讓觀眾一集就入坑。
被日媒封為「國寶級演技」的仲野太賀出道近20年、從神配角一路磨到主角的他，首度站上大河劇C位，飾演史上被譽為「天下第一輔佐官」的豐臣秀長。不少日本觀眾看完首集直接留言：「這角色就是為他準備的」、「根本神選角」。
劇中最吸睛的，莫過於他與池松壯亮組成的「豐臣兄弟檔」。兩人從貧困農村一路翻身，戲裡被形容成「兩隻猴子」，靈活、爆發力強、什麼都敢拚。
為撐起這組兄弟的說服力，他們在開拍前3個月就展開密集訓練，連武打動作都反覆討論，只為讓每一拳、每一次衝鋒都像是真的為彼此而戰。
首度擔任大河劇主演，仲野太賀其實也曾緊張到不行。他主動打電話向飾演織田信長的前輩小栗旬請益，還坦承自己當下「聲音都在抖」。
沒想到小栗旬不但親自赴約，還一句話點醒他：「相信工作人員，堂堂正正、開開心心地演就好。」更被爆料仲野太賀當天還豪氣請客吃壽司，小栗旬笑說：「那頓我吃得很開心。」
小栗旬也分享了自己詮釋織田信長的心得，直言在豐臣兄弟面前，信長其實比較放鬆，「但在家臣面前，就會忍不住演出『大家期待看到的信長』」，還自嘲這種心情跟自己在後輩面前「不小心變成正經前輩」很像，讓現場笑成一片。
另一個讓粉絲驚喜的，是宮崎葵飾演信長之妹阿市，時隔24年再度與小栗旬同台。她笑說，上次合作時兩人都還未滿20歲，如今以兄妹身分再度對戲，「能用現在的年紀重新建立關係，真的很期待」。《豐臣兄弟！》LINE TV上架。
更多自由時報報導
妳是我的眼！蕭煌奇神秘老婆被野生捕獲 原來是短髮正妹
蔡依林大動作反擊抹黑！挨告對象竟是《星光》女歌手
恭喜！49歲蕭煌奇拋出震撼彈 閃電宣布結婚
震撼彈！蕭煌奇首度認愛就結婚 是否當爸回應了
其他人也在看
新竹棒球場現狀曝光！堆著鋼筋、廢棄物 改善工程266日曆天、未來以職棒為主已有球團接洽
荒廢已久的新竹市立棒球場的現狀曝光！新竹市8日公開照片，照片中清楚可見鋼筋、垃圾或營建廢棄物，改善工程涵蓋球場基底重建、外野及地下停車場局部結構補強、排水系統全面改善，以及人工草皮鋪設等重點項目。新竹市教育處表示，未來將以舉辦職棒賽事，甚至國際賽事為目標，已有職業棒球球團及運動產業相關單位主動接洽。TSNA ・ 2 小時前 ・ 24
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 51
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 68
寒冬最後悔跟女友洗澡！網曝「2原因」掀共鳴
生活中心／翁莉婷報導冬天來臨受到強烈冷氣團影響氣溫下探10度，許多民眾會透過加厚衣服、食補、泡湯等方法讓身子變暖和。日前1名網友在Threads上發布1則文章，他寫下「男生冬天做過最後悔的一件事情，就是和女朋友一起洗澡」。貼文曝光後隨即引發熱議，許多人紛紛湧入留言區留言，更有幽默網友表示「再等下去要結冰了」。民視健康長照網 ・ 18 小時前 ・ 34
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 273
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 8
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 22 小時前 ・ 72
傳柯文哲拜會韓國瑜「主動喊+1」 王世堅怒駁：我不去了
民眾黨立委陳昭姿為了要讓代理孕母納入《人工生殖法》，近日在立法院朝野掀起激烈爭論，藍綠內部都對代理孕母是否合法有不同意見。民眾黨前主席柯文哲先前已經為此拜會國民黨團總召傅崐萁和民進黨團總召柯建銘，預計今（9日）將拜會立法院長韓國瑜討論此事，有媒體報導稱民進黨立委王世堅主動要求參與柯韓會，王世堅對此憤而駁斥，強調自己是受邀而非主動，如果要這樣傳「對不起，這樣我不去」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 29
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 440
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
鏡頭王撐不住了？ 揭大立光營收創高、獲利跳水原因
光學龍頭廠大立光8日召開法說會，…民報 ・ 18 小時前 ・ 5
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 40
獨家／穿襪睡覺＝慢性輕生？醫專業解答：好處說不完、快照做
連日低溫，天冷應否穿襪睡覺引發關注。有中醫師認為，糖尿病患者等循環差者，穿襪睡覺會惡化末梢神經或血管健康，幾乎等同「慢性輕生」。此說法引發熱議，醫師洪暐傑表示「此種說法是錯誤的！」天冷睡覺務必做好保暖，糖尿病患更應穿襪睡覺，因為糖尿病患的末梢血循差、神經容易病變，穿襪睡覺能促進血循、保護足部、減輕神經疼痛，還能增進睡眠品質。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 24
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
半導體再掀瘋狂行情！台股牛市不只台積電 資金都流向它們
台股半導體股價紅到發紫，包括記憶體、矽智財，矽晶圓、CCL及PCB等AI供應鏈全部強勢上攻帶旺台股，激勵股債ETF今年以來申購買氣大增，根據CMoney統計，2026年以來，全市場ETF申購單位數成長最多的前10強，首推主動式ETF的台新00987A、群益00992A兩檔，受惠去年12月底剛上市，投資買氣仍在甜蜜期；被動ETF方面，則以科技、半導體兩大類ETF高閃金光，包括訴求科技的海外股票ETF-國泰00735、與鎖定台股半導體的新光00904兩檔，1月開市以來的ETF單位數，成長都逾10%以上，吸金力道強，市場申購買氣爆棚。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1