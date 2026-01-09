大河劇新C位誕生！《豐臣兄弟》仲野太賀被封「神選角」

〔記者鍾志均／綜合報導〕年度日劇話題王正式誕生！大河劇《豐臣兄弟！》開播後口碑瞬間炸裂，不只因為戰國背景夠熱血，更因為這部戲把「兄弟情」拍到讓觀眾一集就入坑。

被日媒封為「國寶級演技」的仲野太賀出道近20年、從神配角一路磨到主角的他，首度站上大河劇C位，飾演史上被譽為「天下第一輔佐官」的豐臣秀長。不少日本觀眾看完首集直接留言：「這角色就是為他準備的」、「根本神選角」。

劇中最吸睛的，莫過於他與池松壯亮組成的「豐臣兄弟檔」。兩人從貧困農村一路翻身，戲裡被形容成「兩隻猴子」，靈活、爆發力強、什麼都敢拚。

為撐起這組兄弟的說服力，他們在開拍前3個月就展開密集訓練，連武打動作都反覆討論，只為讓每一拳、每一次衝鋒都像是真的為彼此而戰。

首度擔任大河劇主演，仲野太賀其實也曾緊張到不行。他主動打電話向飾演織田信長的前輩小栗旬請益，還坦承自己當下「聲音都在抖」。

沒想到小栗旬不但親自赴約，還一句話點醒他：「相信工作人員，堂堂正正、開開心心地演就好。」更被爆料仲野太賀當天還豪氣請客吃壽司，小栗旬笑說：「那頓我吃得很開心。」

小栗旬也分享了自己詮釋織田信長的心得，直言在豐臣兄弟面前，信長其實比較放鬆，「但在家臣面前，就會忍不住演出『大家期待看到的信長』」，還自嘲這種心情跟自己在後輩面前「不小心變成正經前輩」很像，讓現場笑成一片。

另一個讓粉絲驚喜的，是宮崎葵飾演信長之妹阿市，時隔24年再度與小栗旬同台。她笑說，上次合作時兩人都還未滿20歲，如今以兄妹身分再度對戲，「能用現在的年紀重新建立關係，真的很期待」。《豐臣兄弟！》LINE TV上架。

