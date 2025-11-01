大法官不受《憲訴法》拘束？ 法界驚呆：不依法律要依什麼？

民進黨立院黨團日前對國民兩黨新修正的《憲法訴訟法》聲請釋憲案，憲法法庭裁定受理。但現有的8位大法官對於是否可以做出評議及裁判，有不同立場。蔡宗珍、朱富美、楊惠欽3位現任大法官認為，新法規定評議需達10人門檻，現人數不足，依法不得開庭評議。但呂太郎等4位大法官認為，若《憲訴法》的規定已導致大法官行使職權被封鎖或阻礙者，大法官即不應受其拘束。法界人士廖震直言，他真的嚇到，憲法法庭不依《憲訴法》，哪來的程序正義？不依據法律，要依據什麼？

對於現有的8位大法官對於是否可以做出評議及裁判？蔡宗珍、朱富美、楊惠欽3位現任大法官10月8日發表聲明指出，大法官有憲法忠誠義務，不得以違憲方式擴權。新修正的《憲法訴訟法》是立法院基於憲法授權制定，大法官有遵守義務。新法規定評議需達10人門檻，現人數不足，依法不得開庭評議。

另有一派認為，《憲訴法》新修條文已經產生癱瘓憲法法庭的效果，大法官應有勇氣拒絕適用明顯違憲的法律。呂太郎等4位大法官認為，若憲訴法的規定已導致大法官行使職權被封鎖或阻礙者，大法官即不應受其拘束。民間司改會主張，憲法法庭應該盡速透過「程序自主權法理」，解決因為新修正的憲法訴訟法門檻而無法評議的困境。

法界人士廖震日前在渠網路直播質疑，什麼叫做「程序自主權法理」？如何適用「程序自主權法理」？是否構成對立法權的侵害？《憲法訴訟法》如何拘束大法官行使職權，發生嚴重內部對立分歧。

對於呂太郎等4位大法官認為，「憲法就行政院、 立法委員與大法官行使其憲法職權，亦不規定須依據法律為之」，廖震表示，看到這段他真的嚇到。行政院行使職權，除遵守組織法外，還要遵守台灣從德國學來的行政程序法，也當然要遵守依法行政、憲法第23條的法律保留及比例原則等，怎會說「憲法就行政院、 立法委員與大法官行使其憲法職權，亦不規定須依據法律為之」？不依據法律，要依據什麼？

且立法院行使職權，也要遵守立法院職權行使法、立法院議事規則等相關規定，民進黨立委不是也質疑有無遵守實質討論？這就是立法院職權行使法！台灣哪一個機關行使職權，無須依法行之？憲法法庭不依《憲訴法》，哪來的程序正義？程序正義不重要嗎？大法官不是強調實質正當法律程序就是程序正義？這不就是人權保障基礎？「我們不是民主國家嗎？」

