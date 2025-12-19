大法官人不夠照宣判憲訴法違憲 網狂酸：5＞6！綠色數學奇蹟

憲法法庭今（19）日針對今年初經立院三讀、總統公布的《憲法訴訟法》部分條文作成判決，認定其修正內容違憲，並立即喪失其效力，此一宣布引發網路熱議，其中除了憲法法庭不依照新版憲訴法開會人數限制外，根據判決摘要，此份決議只有5名大法官參與，即便採用舊版憲訴法也不達6人標準，因此網友狠酸，「5＞6！綠色數學奇蹟」。

憲法法庭。（資料圖／擷取自司法院直播）

憲法法庭今天針對民國114年1月23日修正公布的《憲法訴訟法》部分條文作成判決，認定相關修正內容因立法程序存在明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自判決公告之日起失其效力，回到修法前的狀況。

由於新版憲訴法要求憲法法庭，應經大法官現有總額10人以上參與評議，且同意違憲宣告人數不得低於9人之評決門檻規定，由於目前僅剩8名在任大法官，因此已經數月沒有憲判宣告，不過在今天，憲法法庭宣布對憲訴法釋憲案採用舊版憲訴法的門檻「經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。」並最終做出憲訴法修正違憲判決。

網友狂酸「5＞6」。（圖／擷取自PTT）

憲判摘要中提到，這次憲判只有5名大法官參與評議，這點也在網路上引發熱議，有網友指出，總額8名大法官，三分之二的門檻應該是6人，但是照開評議會，狠酸，「5＞6！綠色數學奇蹟」。底下網友也加入狂酸，「5>6沒毛病啊，癩皮狗都說0>32了」、「沒想到數學5＞6中華民國政府可以說明了」、「以後一個大法官就能判違憲了，那之前大法官在做什麼？」。

儘管這次憲訴法釋憲案，現有大法官中有3人表態拒絕參與評議，但是另外5人直接認定「不應計入現有總額中」，因此以現有總額「5位大法官」全數參與，以符合舊版「總額三分之二人數評議」的門檻。

