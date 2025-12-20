大法官人數不足仍下判決 方恩格：沒有說服我

憲法法庭5位大法官在未達新修正《憲訴法》8人門檻，也未達舊版《憲訴法》三分之二的6人門檻情況下，仍宣告新修正《憲訴法》違憲即起失效。對此，國際政治觀察家、美國紐約州律師方恩格表示，這5位大法官的說法並沒有說服他，根本解決之道，還是在於依憲法程序補足大法官缺額。

根據新修正的《憲訴法》規定，大法官作成違憲宣告時，同意違憲的大法官不得低於9人，依法目前8位大法官無法作成違憲判決。

即使依照舊版《憲訴法》第30條規定，「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。」現有大法官是8名，三分之二以上參與評議也就是必須有6名大法官參與評議。

但憲法法庭19日由5位大法官署名公布之「114年憲判字第1號判決」，認為《憲訴法》修正條文違憲並立即失效，回到修法前狀況。

此判決認為，在職的大法官持續拒絕參與評議，與大法官因任命後未到職或已在職應依憲訴法迴避而不得參與評議，就該案件的審理而言，均無異於缺額，而不應計入大法官現有總額的人數內。因此，將持續拒絕評議的 3 位大法官，由現有總額中扣除之。

對此，國際政治觀察家、美國紐約州律師方恩格接受《中時新聞網》訪問時表示，5位大法官的說法並沒有說服他，因為3位大法官未參與評議的理由顯然和迴避事由（recusal）不相同。根本解決之道，還是在於依憲法程序補足大法官缺額。

