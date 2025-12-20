大法官人數不足卻開憲法法庭 96%網友一面倒表態

《憲訴法》修正條文明定大法官總額15人，參與評議人數不得低於10人，作成違憲宣告時同意人數不得低於9人。然而，憲法法庭19日卻由5位大法官判決《憲訴法》違憲，引發爭議。有YouTube頻道針對此事進行網路投票，截至20日晚上，已有9.8萬名網友參與，其中96%認為「大法官自己不守法，很丟臉」。

憲法法庭人數不足卻做出判決。(圖/中天新聞)

針對憲法法庭由5位大法官作成判決，宣告《憲訴法》違憲、立即失效，被排除的蔡宗珍、楊惠欽及朱富美等3位大法官，隨即提出不同意該判決的公開法律意見書，直指憲法法庭未依法組成，欠缺作成判決的審判權限，並就該判決的合法性提出嚴正質疑，認為由5名大法官作成的判決應為無效。

《不禮貌鄉民團》YouTube頻道19日起針對「大法官在人數不足的情況下重啟憲法法庭，你認為？」進行網路投票。截至20日晚上6時30分，已有9.8萬人參與投票，96%的網友認為「大法官自己不守法，很丟臉」，僅有4%的網友認為「為了守護民主的不得已，可以體諒」。

只有5位大法官的憲法法庭，判決 《憲訴法》修正違憲 。(圖/截自黃揚明臉書)

網友紛紛留言，「這些違法的大法官，絕對要通通移送法辦」、「另3位女性大法官才是讓人尊敬的大法官！謝謝妳們！」、「換政府應該建議取消他們所有享受的權利，並且拿掉他們大法官的資歷」、「政黨輪替的那一天，一定要強力追究，因為真的已到禍國殃民無法無天的地步了」。

另有網友批評，「台灣出現不守法的總統，不守法的行政院長，不守法的大法官，悲哀」、「好可悲。代表司法最獨立思考的大法官，居然這樣」、「民進黨執政下連大法官都不遵守憲法，真是可悲」。

