大法官內戰！呂大郎籲自救解決癱瘓困境 時隔3月她也表明立場

大法官蔡彩貞時隔3月表明立場。（圖／報系資料照）

憲法法庭今日（12月19日）下午3時，由憲法法庭書記廳庭長許碧惠、新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞舉行記者會作成114年憲判字第1號判決，宣判《憲法訴訟法》於今年1月23日修正公布部份即日起均失效。作出判決的5位大法官中，其中有4位在今年9月就曾表態要自救，但遭另外3名大法官反對。不過，製成今日判決的5位法官中，也包含當時仍尚未表明立場的大法官蔡彩貞。

據了解，憲法法庭目前有謝銘洋、呂太郎、楊惠欽、蔡宗珍、蔡彩貞、朱富美、陳忠五、尤伯祥8名大法官，不過今日的判決主要由審判長謝銘洋及4位受命法官呂太郎、陳忠五、尤伯祥以及蔡彩貞。

令人關注的是，今年9月憲法法庭裁定不受理一件偽造有價證券釋憲案，當時謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯祥4名大法官分別撰寫不同意見書，而呂太郎在不同意見書時，用「救生員被推落水，卻禁止其自行游上岸」比喻憲法法庭應該自救以解決癱瘓的困境。

然而楊惠欽、蔡宗珍、朱富美3名大法官事後發表聯合聲明，對包含呂太郎在內的4名大法官的意見持不同態度，認為大法官應有義務遵守現行的《憲法訴訟法》。當時唯一沒有表明立場的大法官唯獨蔡彩貞1人。

不過，日前司法院公布的行事曆中記錄將於19日召開「憲法法庭確認判決文本評議」。而憲法法庭今日也確實在下午3時召開記者會宣判《憲法訴訟法》判決，在判決書的末頁可見大法官蔡彩貞的名字，可見其在3個月後的今天也表明了自己的立場。

