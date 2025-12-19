大法官出手了！宣告《憲訴法》修正案違憲 憲法法庭將復活

大法官認定《憲訴法》修正案違憲，憲法法庭將可復活。（資料照）

立法院藍白去年聯手通過《憲訴法》修正案，提高憲法法庭召開評議與違憲決議作成門檻，隨後連續封殺2波大法官人事案，導致大法官人數不足、實質癱瘓憲法法庭1年。如今憲法法庭公告，《憲訴法》修正案的程序、實體違憲，即起失去效力。

國民黨、民眾黨立委去年12月20日在爭議聲中三讀通過《憲訴法》修正案，要求參與評議的大法官人數不得低於10人，若要做成違憲宣告，同意的大法官人數不得低於9人。然而去年有7名大法官任期屆滿卸任，憲法法官只剩8名大法官，隨後總統賴清德提名的2波人選又接連被封殺，憲法法庭已超過1年無法正常運作，逾400天未能做出任何判決或處分。

《憲訴法》修正案今年1月由總統公布後，民進黨立院黨團聲請釋憲，今年5月大法官過半數同意受理，憲法法庭決定不受新修訂的《憲訴法》修正條文限制，經討論後今（19日）下午3時宣布，《憲訴法》修正條文的立法過程有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，牴觸憲法，自宣告起失去效力，象徵憲法法庭將可「復活」，過去這1年來待審的聲請釋憲案將有機會進入實質審理。

