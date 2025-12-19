大法官出手救國！綠委聲請成功 立法院《憲法訴訟法》被宣告違憲

司法院記者會，憲法法庭書記廳廳長許碧惠（左）、新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞（右）。廖瑞祥攝



立法院藍白陣營於去年12/20合力通過《憲法訴訟法》第30條修正案，拉高大法官評決門檻，導致僅存8名大法官的憲法法庭迄今只能做出不受理裁定，實質癱瘓1年。不過今天憲法法庭傳出震撼彈，今公告「憲法訴訟法修正案」程序及實體違憲，實質解決《憲訴法》爭議。

不過，憲法法庭目前僅存8名大法官，內部意見仍分歧，而憲法法庭今天公告「114年度憲判字第1號判決」後，蔡宗珍、楊惠欽及朱富美三位大法官隨即共同提出一份不同意該判決的公開法律意見書，直指憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決之審判權限，並就該判決的合法性提出嚴正質疑。

立委柯建銘等51人對於去年12/20三讀修正通過、今年1/23公布的《憲訴法》修正條文聲請法規範憲法審查暨暫時處分案（114年度憲立字第1號），於5/12舉辦公開說明會，嗣後經《憲訴法》第32條第2項評議，已於5/14經大法官過半數同意「受理」。

不過，受限藍白立委去年12/20聯手三讀通過《憲訴法》修正條文，拉高評決門檻，規定參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。前司法院長許宗力等7名大法官卸任後，憲法法庭僅剩8人，導致實質癱瘓迄今。

《憲訴法》新制今年經總統公布上路後，藍白另聯手封殺總統賴清德提名的司法院長候選人、台大特聘教授張文貞等7名大法官提名人，導致憲法法庭的業務幾乎停擺。總統賴清德補提名包括正副院長候選人檢察官蔡秋明、最高法院法官蘇素娥在內的7名大法官，也遭封殺。

