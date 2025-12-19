大法官出手！宣告《憲訴法》修正案違憲 憲法法庭停擺一年正式復活

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

立法院藍白黨團去年聯手通過《憲訴法》修正案，提高憲法法庭召開及釋憲門檻，又封殺2波大法官人事案，導致大法官人數不足、憲法法庭癱瘓1年。不過憲法法庭今（19）日判決《憲法訴訟法》修正案違憲，立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告之日起失其效力。

藍白立委去年修正《憲訴法》，於第4條第3項規定「大法官因任期屆滿、辭職、免職或死亡，以致人數未達中華民國憲法增修條文第五條第一項所定人數時，總統應於二個月內補足提名。」另第30條規定「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額3分之2以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。前項參與評議之大法官人數不得低於10人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人」。總統賴清德於今年1月公布施行。

而憲法法庭目前僅有8位大法官，賴清德先前兩波各提名7名大法官人選，全遭立院封殺，導致憲法法庭已超過1年未做出任何判決。

對此，民進黨立院黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲，憲法法庭5月召開說明會後裁定受理，期間未召開言詞辯論或說明會，今日突然宣判，認定《憲訴法》修正案立法程序有明顯重大瑕疵，違背《憲法》正當立法程序，也違反《憲法》權力分立原則，牴觸《憲法》，因此自本判決公告之日起失其效力。

