大法官判憲訴法違憲 林濁水憂「例外將成常態」

憲法法庭19日宣判《憲法訴訟法》修法程序違憲失效，引發藍白強烈抨擊。民進黨前立委林濁水今（21）日對此表示，大法官此舉是因應國家當前的「例外情況」而挺身而出，但這些問題不會因為判決而改變，若2028年國會結構持續三黨不過半，「例外」將轉為「常態」，憲政危機不只將持續，且惡劣狀況極可能進一步升高。

民進黨前立委林濁水。（圖／資料照）

憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，指出藍白黨團去年三讀通過的《憲法訴訟法》修正案，拉高大法官評決門檻的修法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序、權力分立原則等，應自判決公告日起失其效力。此判決引發藍白兩黨強烈反彈。

憲法法庭。（圖／中天新聞）

林濁水指出，問題在於3項並存的例外現象並不會因為判決而改變，尤其若2028年再選出三黨不過半的國會，例外現象將永久化，而今之例外現象將成為未來的「常態現象」。

林濁水進一步說明，有沒有「例外現象成為常態現象」的先例？他舉例戒嚴38年和威瑪政府末期就是。林濁水強調，他並不是要進一步推論出藍白決心走兩蔣或威瑪舊路，但要指出藍白綠惡鬥不只看不出會因大法官的判決而告一個段落，憲政危機不只將持續，而且惡劣狀況極可能進一步升高。

