５大法官判憲訴法違憲 藍擬提譴責、告發瀆職

5大法官判憲訴法違憲，藍營擬提譴責案並告發瀆職。（圖／TVBS）

民眾黨舉行座談會，主席黃國昌先帶領與會者為北捷事件死傷者默哀，隨後話鋒一轉，將砲火對準執政黨與憲法法庭。

針對憲法法庭19日僅由5位大法官宣判「憲訴法」修法違憲，國民黨團擬提出譴責案，並進一步告發大法官「濫權瀆職」。對此，黃國昌表達力挺，但對司法機關的後續作為感到悲觀。

民眾黨主席黃國昌說：「他們所要提的刑事告發，我們當然全力支持，全力聲援。但不過我也可以很沉痛地，跟所有台灣人民預告，台北地檢署不會有任何的動作。」

座談會上，多位學者也對當前的法治狀況提出批評。 台大政治系教授陳淳文說：「要依法行政依法審判，那法是什麼？依法行政總不會說是，依我所喜歡的法來行政，依我所挑的法來行政，那你這樣還不如人家的以法治國。」台大政治系退休教授黃錦堂說：「這個是他出於治理失敗，治理無能，他不能說，他擁有一切資源，他治理失敗還甩鍋說在野獨裁。」

黃國昌出席座談會，痛批憲法法庭是「綠色司法獨夫」自嗨。（圖／TVBS）

此次爭議核心在於憲法法庭將「拒絕評議」的3名大法官從現有總額中排除，憲法學會聲明指出此舉逾越程序正當性，呼籲總統和立法院盡速補足缺額。黃國昌則痛批這份判決根本無效。

民眾黨主席黃國昌說：「憲法法庭沒有復活，我看到的只有五位綠色司法獨夫，自己關在司法院裡面自嗨。這個判決，法院組織至此就不合法，判決當然無效。」

針對拒絕評議爭議，學者張嘉尹認為此舉恐創下憲政惡例。（圖／TVBS）

不過，法律界對此看法兩極。東吳大學法律系特聘教授張嘉尹持相反意見，認為若知道表決不過就不尊重多數意見，導致會議停開，才是創下憲政惡例。對此，藍營立委則反擊，認為部分人士扭曲事實。

國民黨立委林沛祥說：「其實他們只是盡自己的本分而已，不管說有什麼樣的側翼還是學者，去特地去扭曲這個現實的存在，都不能避免說其實他們只是，向權力靠攏而願意去主動破壞制度。

