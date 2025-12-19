（圖／本報系資料照）

憲法法庭5位大法官19日逕行判決，宣告《憲法訴訟法》修正條文立即失效，表面上是為了「恢復運作」，實質卻是以違法程序否定現行法律。憲法審判最重視的程序正義在此案中被徹底踐踏。當違法可以被包裝成「憲法判決」，台灣的民主法治也等同宣告死亡。

依現行《憲法訴訟法》規定，憲法法庭評議人數不得低於10人，作成違憲宣告的同意人數不得低於9人，目的在防止少數人壟斷憲法解釋權。然而這次判決，8位現任大法官中有3人未出席，卻仍由5人強行作成憲法判決，這不只是程序瑕疵，而是挑明「法律只約束別人，不約束大法官」。

廣告 廣告

此判決最嚴重的不是單一結果，而是制度後果。5位大法官即可作成憲法判決的先例一開，未來任何重大案件都可能在低出席率、低同意率的情況下定案，憲法法庭形同失去民主防火牆的功能。

這項判決勢必產生強烈的政治效應，隨著《憲訴法》修正案被宣告失效，賴總統與行政院長卓榮泰重新取得「釋憲主導權」，這會是賴卓體制「惡性循環」的起點。只要他們對國會立法不滿，就能聲請釋憲，將政治爭議轉入司法場域；立法院即便通過法案，也可能隨時被憲法法庭推翻，形成制度性的否決權。

值得注意的是，此次判決連憲法法庭內部都出現重大分歧，有大法官指出法庭並不具備「組織自治權」，無權自行決定何時可以不受法律拘束。這項不同意見正凸顯此次判決欠缺合法性；當程序本身都站不住腳，憲法判決的權威性也隨之瓦解；當憲法法庭淪為政治工具時，我國民主制度全面崩解恐為期不遠了。