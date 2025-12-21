大法官判決恐加劇憲政危機？林濁水示警3現象：惡劣狀況「恐進一步升高」

去（2024）年由藍白立委主導、三讀通過的新版《憲法訴訟法（憲訴法）》被視為癱瘓憲法法庭的導火線，然而隨著行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法（財劃法）》，5名大法官於19日決議宣判新版《憲訴法》無效，掀起熱烈討論。民進黨前立委林濁水坦言，即便大法官作出判決，藍綠白之間的惡鬥也不會告一段落，甚至還有升高惡劣狀況的可能。

林濁水透過臉書坦言，5名大法官之所以挺身而出、做出1號判決，是因為認定台灣已經處於「新版憲訴法箝制憲法法庭」、「總統兩度提名大法官均遭全數否決」以及「現任3名大法官無理由持續缺持、杯葛評議」等3大現象並存的例外情況。

對此林濁水表示，這3現象並存的例外情況，不會因為1號判決的出現而有所改善，尤其弱勢2028再選出三黨不過半的國會，這樣的例外現象將會永久化。

林濁水指出，兩蔣時期「戒嚴38年」還有國際上有名的威瑪政府末期，就是「例外現象成為常態現象」的先例。林濁水強調，沒有要臆測藍白是否要走上兩蔣或威碼舊路，但可以確定的是，藍綠白之間的惡鬥不會因為大法官的判決而告一段落，甚至當前的憲政危機可能在持續的情況下「進一步升高」。

