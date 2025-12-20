大法官在人數不足下重啟憲法法庭 9.8萬網友震撼表態

《憲訴法》修正條文規定，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。不過，卻由5位大法官判決，《憲訴法》違憲。但是其他3位大法官隨即提出不同意該判決的公開法律意見書，直指憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決之審判權限，並就該判決的合法性提出嚴正質疑，由5名大法官作成的判決應為無效。有YouTube頻道針對「大法官在人數不足的情況下重啟憲法法庭，你認為？」進行網路投票，截至今天(20日)晚上，96%的網友認為「大法官自己不守法，很丟臉」。

《不禮貌鄉民團》YouTube頻道19日起針對「大法官在人數不足的情況下重啟憲法法庭，你認為？」進行網路投票，截至今天(20日晚上6點30分，已有9.8萬人參與投票，96%的網友認為「大法官自己不守法，很丟臉」；4%的網友認為「為了守護民主的不得已，可以體諒」。

網友留言表示，「這些違法的大法官，絕對要通通移送法辦」、「另3位女性大法官才是讓人尊敬的大法官！謝謝妳們！」、「換政府應該建議取消他們所有享受的權利，並且拿掉他們大法官的資歷」、「政黨輪替的那一天，一定要強力追究，因為真的已到禍國殃民無法無天的地步了」、「台灣出現不守法的總統，不守法的行政院長，不守法的大法官，悲哀」、「好可悲。代表司法最獨立思考的大法官，居然這樣」、「民進黨執政下連大法官都不遵守憲法，真是可悲」。

