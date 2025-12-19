大法官宣判新憲訴法違憲立即失效 行政院：尊重憲法法庭的決定

憲法法庭今（19）日針對今年初經立院三讀、總統公布的《憲法訴訟法》部分條文作成判決，認定其修正內容違憲，並立即喪失其效力。對此，行政院發言人李慧芝指出，憲政機關的正常運作是維持憲政體制的必要關鍵，行政院尊重憲法法庭的決定。

行政院長卓榮泰。（資料圖／中天新聞）

有關憲法法庭今天作成114年憲判字第1號判決一事，行政院發言人李慧芝指出，憲政機關的正常運作是維持憲政體制的必要關鍵，行政院尊重憲法法庭的決定，也樂見9成以上的民眾聲請釋憲案終能進入救濟程序。

憲法法庭宣判新憲訴法違憲立即失效。（圖／中天新聞）

李慧芝表示，行政院並期盼，我國得之不易的民主憲政制度，能在各憲政機關恪遵憲法責任之下，恢復良善運作，守護憲政制度、保護人民權益。

