大法官宣告憲訴法違憲恐升高憲政危機？林濁水示警：惡鬥不會告一段落

立法院去年在藍白人數優勢下，三讀通過《憲法訴訟法》修正案，也就是在新版《憲法訴訟法》下，現行8位大法官無法作出《憲法》判決，但19日5名大法官宣判，《憲法訴訟法》修正條文違憲無效。對此，前立委林濁水認為，藍白綠惡鬥不會因大法官的判決而告一段落，憲政危機不只將持續，惡劣狀況極可能進一步升高。

去年底立法院通過《憲法訴訟法》部分條文修正案，經賴清德總統公告成為法律後，目前8位大法官因另7位缺額尚未補足，未達法定人數門檻，無法作成違憲判決，但呂太郎等5位大法官，「踢出」另3位大法官，組成憲法法庭，19日作成1年來首件「114年憲判字第1號判決」，判《憲訴法》修法的規定違憲、立即失效，回到修法前狀況。

廣告 廣告

此判決認為，在職的大法官持續拒絕參與評議，與大法官因任命後未到職或已在職應依憲訴法迴避而不得參與評議，就該案件的審理而言，均無異於缺額，而不應計入大法官現有總額的人數內。因此，將持續拒絕評議的3位大法官，由現有總額中扣除之。

對此，林濁水今（21）日在臉書表示，藍白綠惡鬥不只看不出會因大法官的判決而告一個段落，憲政危機不只將持續，而且惡劣狀況極可能進一步升高。

林濁水強調，「立法院通過憲訴法，硬性規定大法官評議人數」、「總統兩度提名大法官，均全數遭到否決」以及「現任三名大法官沒有理由持續缺席，杯葛評議」這3項並存的「例外情況」，並不會因為判決而改善變好，尤其若2028再選出三黨不過半的國會，例外現象將永久化，而今之例外現象將成為未來的「常態現象」。

【看原文連結】