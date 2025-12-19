大法官強勢回歸！律師揭：幫藍白解脫這件事

▲大法官強勢回歸！律師揭真相：這是幫藍白解脫這件事。（圖／翻攝立院ivod系統）

[NOWnews今日新聞] 憲法法庭今（19）日宣判，藍白聯手修訂的《憲法訴訟法》違憲，引發外界討論！律師黃帝穎發文表示，判決書明確點出該法案「立法程序有明顯重大瑕疵」，且違反權力分立原則，台灣曾一度成為全球民主國家中，唯一憲法法庭遭到癱瘓的特例，今日判決公告後，正式為這段混亂歷史劃下句點，憲政運作也終於回歸正軌，對不敢倒閣的藍白也是解脫！

黃帝穎分析，藍白近期頻頻對行政院長不副署表達不滿，甚至揚言彈劾閣揆、發動連署彈劾總統，在法律人眼中其實都是「打假球」。他直言，藍白目前的政治攻勢，本質上是為了轉移「不敢發動倒閣」的心虛，因為一旦倒閣成功，隨之而來的可能是國會重選，這對目前的在野黨而言，是極大的政治冒險。

憲法法庭復活，原本由行政院長單獨扛下的民主把關責任，將重新回歸法庭專業審查。黃帝穎認為，這對藍白陣營來說，其實是一場解脫，往後的違憲爭議將有法律裁決作為依歸，藍白不需再為了轉移焦點而疲於奔命。但他也提醒，當癱瘓憲法法庭這道防火牆消失後，真正的政治角力才正要開始。

黃帝穎暗示，當憲法法庭重啟、法律爭議回歸法治解決，藍白再也沒有藉口避開憲政制度中的終極手段，既然大法官已將球丟回場內，藍白若仍執意挑戰憲政底線，是否敢跨出倒閣那一步，或許才是這場釋憲大戰後，藍白最不願面對的深水區。



