大法官救活憲法法庭挨批人數不足 綠黨團：評議的大法官全數參與「做出來的是合憲決定」

民進黨團幹事長鍾佳濱指出，大法官做出的決定合憲，是依據憲訴法30條，還要結合12條來看。資料照，廖瑞祥攝



立法院藍白陣營去年通過《憲法訴訟法》修正案，拉高大法官評決門檻，經歷一年空窗期，憲法法庭今（12/19）判決《憲訴法》修法立法程序有重大瑕疵，違背憲法正當程序，應自判決公告日起失去效力。針對外界質疑現有8位大法官中，3人拒絕評議，合法性不足，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，大法官履行憲法職權不受影響，現有人數8人，3人申請迴避，評議的大法官全數參與，做出來的是合憲的決定。

民進黨團今召開「回應憲法法庭判決」記者會，鍾佳濱說明，今天公布的114年憲判字第1號判決讓人非常欣慰，人民憲法權益重獲保障。在過去，《憲訴法》歷經國會多數濫權修改後，憲法法庭一度陷入運作上的困難。這段期間，人民聲請釋憲總共432件，僅96件受理，其他人民權益如何獲得救濟？有賴憲法法庭重新運作。

廣告 廣告

有媒體提問，蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3位大法官提出不同意見書，直指憲法法庭未依合法組成，欠缺作成判決的權限，認為8位大法官的三分之二應是6位，但這次僅5位。

鍾佳濱表示，大法官履行憲法職權不受影響。關於《憲訴法》條文第30條，應有現有總額三分之二以上出席，還要結合第12條「迴避」的規定。亦即應將這次參與評議的5位大法官認為是現有總額，而3位大法官自始未參與評議，屬第12條上的「自行迴避」；現有總額5席全數參與評議，因此做出的是合憲的決定。

鍾佳濱進一步指出，不管是5位還是3位大法官，都認同依修法前的《憲法訴訟法》原條文來進行。依修正前《憲訴法》第30條，現有人數三分之二以上出席，那所謂「現有人數」如果結合《憲訴法》第12條，要將迴避人數排除在現有人數的計數之外；現有人數8名，迴避3名，所以現有人數總額為5名。此在憲判中已說明，不管是3名，還是參與評決的5名大法官，都認為應依照修正前的《憲訴法》30條來規定參與評決人數。

更多太報報導

溺水自救！憲法法庭宣告《憲法訴訟法》「藍白立委版」違憲 判決理由曝光

違憲爭議回歸憲法法庭審查 律師：不敢倒閣的藍白解脫了

「彈劾賴清德」網站連署破200萬 她抓包一疑點：不可思議