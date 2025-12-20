大法官枉法判決 憲政危如壘卵

（圖／本報系資料照）

過去幾天，台灣民主憲政陸續面對數項嚴重衝擊。首先是行政院長卓榮泰拒絕對《財劃法》修正案進行副署，接著是賴清德總統以此為由拒絕公布該法案，使得總統及行政院長聯手創設了憲法上所無的「法律否決權」，使得行政權不但享有原本專屬於司法權的停止法律適用權，更可完全逸脫法律限制！如今，司法院5位大法官進一步無視憲法訴訟法，「判決」宣告憲法訴訟法今年1月的修正條文違憲！總統、行政院長及5位大法官的爆衝，已經明顯動搖我國民主憲政的基礎！

須知，民主憲政的基本原則在於多數統治及依法行政，然而民進黨居然無視憲法第72條（總統應於收到法律案後十日內公布）及增修條文第3條（覆議案經立法院議決維持原議，行政院長應即接受）的明文，賴總統拒絕公布法律案，卓院長也拒絕接受覆議失敗的結果，甚至提出「副署三原則」，簡直荒謬至極！

相對於賴總統及卓院長，司法院謝銘洋代理院長等5位大法官知法玩法，硬是違法作為枉法裁判，就更令人憤怒！這5位大法官宣稱，今年1月修正通過的憲法訴訟法規定違憲，所以他們不需遵守。問題在於，就算依據修正前的憲法訴訟法，也必須要現有總額2/3的大法官（最少需要6位），才能針對法律違憲訴訟進行評議、判決。謝銘洋等5位大法官居然在「判決」中宣稱，其他3位大法官既然拒絕參與評議，即可不計入現有總額，所以5位大法官即可做成憲法判決，簡直荒天下之大謬！

無怪乎，另外3位大法官立即發布公開法律意見書，指謫「憲法法庭未依法定人數合法組成」、「不具審判權」、「法律效力自始即屬不存在」、「當然無效」！

或有以為，此時應針對謝銘洋等5位枉法裁判的大法官，依據刑法第124條追究渠等枉法裁判之刑責（有期徒刑1年以上7年以下）。但，不但難以期待台北地檢署會起訴這5位大法官，就算判決確定，顯然賴總統也會行使特赦權，免除渠等刑事責任。如果要另外立法，追究總統及行政院長違憲拒絕公布法律或違憲拒絕副署的行為，也顯然會再度遭到總統拒絕公布！我國的民主憲政，已經到了行政權可以單方否決立法權，並且偕同法定總額1/3少數大法官毀棄憲政危機時刻！

總統及行政院長聯手毀憲亂政，司法院在5位大法官蠻幹下也成為共犯，台灣的民主已經危如壘卵！抗中，不能作為專制獨裁的藉口，當專制成為現實，反抗就是義務，台灣人必須站出來，清楚告訴賴清德及民進黨不可繼續獨裁專制，否則必將面對法律及歷史的審判！（作者為中華民國法律政策協會副理事長）